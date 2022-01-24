«تحقيق أمنية» تُسعد طفلين شقيقين في الجناح السوري

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أسعدت مؤسسة «تحقيق أمنية» شقيقين «8، و4 أعوام» مُصابيْن بمرض جيني مُزمن، بعد أن وفرت لهما أجهزة إلكترونية حديثة. جاء ذلك خلال فعالية استضافها الجناح السوري في معرض «إكسبو 2020 دبي» بحضور عائلة الطفلين، وذلك ضمن سلسلة فعاليات «تحقيق أمنيات» التي تُنظّمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، في إطار تمكين المؤسسة من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض. وشارك في فعالية تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، والدكتور، وقال السفير السوري: «نحن شاكرون لمؤسسة تحقيق أمنية، ولوزارة تنمية المجتمع وإدارة (إكسبو) على هذه المبادرة الكريمة، ونأمل أن تشهد الأيام القادمة تحقيق أماني الشعب السوري وشعوب العالم جميعاً بالسلام والرخاء والفرح».