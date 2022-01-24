الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«تحقيق أمنية» تُسعد طفلين شقيقين في الجناح السوري
نهيان بن مبارك وحصة بوحميد خلال تقديم الهدايا للطفلين (الصور من المصدر)
الثلاثاء 25 يناير 03:36

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أسعدت مؤسسة «تحقيق أمنية» شقيقين «8، و4 أعوام» مُصابيْن بمرض جيني مُزمن، بعد أن وفرت لهما أجهزة إلكترونية حديثة. جاء ذلك خلال فعالية استضافها الجناح السوري في معرض «إكسبو 2020 دبي» بحضور عائلة الطفلين، وذلك ضمن سلسلة فعاليات «تحقيق أمنيات» التي تُنظّمها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، في إطار تمكين المؤسسة من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض. وشارك في فعالية تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، والدكتور، وقال السفير السوري: «نحن شاكرون لمؤسسة تحقيق أمنية، ولوزارة تنمية المجتمع وإدارة (إكسبو) على هذه المبادرة الكريمة، ونأمل أن تشهد الأيام القادمة تحقيق أماني الشعب السوري وشعوب العالم جميعاً بالسلام والرخاء والفرح».

  • جانب من الحضور خلال الفعالية
    جانب من الحضور خلال الفعالية

 

تحقيق أمنية
نهيان بن مبارك
حصة بنت عيسى بوحميد
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©