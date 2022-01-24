«عطايا» الخيري يشارك في منصة التصميم الإماراتي

أبوظبي (وام)

شارك مشروع «عطايا» الخيري، الذي يحظى برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمشروع «عطايا»، في منصة التصميم الإماراتي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث أطلق في المنصة منتجات فنية يعود ريعها بالكامل للمشروعات الإنسانية التي يرعاها المشروع، ويستهدف منها دعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية في المجتمعات الأقل حظاً. وتضمنت مشاركة «عطايا» في معرض «إكسبو 2020 دبي» عملين فنيين لمصممتين عالميتين هما المصممة النرويجية فيلدة هاغلند الحاصلة على جوائز في أكثر من 10 معارض عالمية، وتركز أعمالها على تشجيع التفاعل بين الفرد والمنتج، وشمل تصميمها مجموعة أوعية خشبية تحمل اسم «حدود مرتسمة»، وتعيد هذه الأوعية تصوير خريطة العالم عبر الأشكال العضوية، تمثيلاً لاتّساع نطاق أعمال «عطايا» الخيرية وتشجيعاً للتفاعل مع قضاياه. أما التصميم الثاني فشمل 3 أوعية خزفية من تصميم المصممة اللبنانية تمارا برّاج، والتي تتسم أعمالها بطابعٍ تجريبي في استكشاف العلاقة بين الأشكال والمَواد، وتمثل هذه الأوعية التي صممتها وتحمل اسم «أيادي» امتداداً وتمثيلاً للأيادي المعطاء وما يقوم به «عطايا» من أعمال مجتمعية وداعمة لا يمكن تحقيقها دون تكاتف جهود المحسنين. واستهدفت مشاركة «عطايا» في «إكسبو 2020 دبي» نشر وتجسيد نهج الإمارات الإنساني المعطاء الذي يرسخ قيم العطاء والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وتسليط الضوء على جهوده ومبادراته حول العالم.