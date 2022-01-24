«الصحة» تُطلق المركز الرقمي للترصد

دبي (الاتحاد)

تركز معظم الشركات في فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2022 (أرب هيلث) هذا العام على برامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج التطبيب عن بُعد، وغيرها من الحلول الذكية، خاصة بعد الأزمة العالمية التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19»، وما رافقها من تحديات واجهت بعض أنظمة الرعاية الصحية في العديد من دول العالم.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المركز الرقمي للترصد الصحي لمتابعة الوضع الصحي العالمي والأوبئة، بالاعتماد على بيانات المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى البيانات الصحية الوطنية.

وأعلنت الوزارة، أن هذه المنصة الصحية الرقمية المبتكرة لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض السارية تستخدم الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في استخدام منصة موحدة لقراءة البيانات الصحية العالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت الوزارة، المنصة الرقمية الجديدة، خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الحدث الإقليمي الرائد للرعاية الصحية، والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتعد المنصة أحد أهم المشروعات المبتكرة المرتكزة على أحدث التقنيات الذكية والتي تعتمد على مركزية البيانات لمكافحة التهديدات الصحية العالمية المحتملة في المستقبل، وتساهم في خدمة أهداف الصحة العامة وتطوير تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المؤثرة للحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومواجهة الجائحات من خلال الإنذار المبكر، واتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات والتهديدات الصحية.

وأكد عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بالانتقال إلى مرحلة متقدمة على طريق مواجهة تحديات المستقبل، وترسيخ مكانة الإمارات على أجندة المستقبل في الرعاية الصحية، وتعزيز مساهمة الدولة في المواجهة الاستباقية للأزمات الصحية، من خلال ابتكار حلول مستدامة لمستقبل الرعاية الصحية، وإطلاق مشاريع ومبادرات مبتكرة، تهدف لترسيخ الجانب الوقائي ومكافحة الأمراض المزمنة، ودمج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في الخدمات الصحية والوقائية، للوصول إلى منظومة صحية مستدامة تسعد أفراد المجتمع، وتضمن أعلى مستويات الصحة لهم.

وأشار علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن تحديات جائحة «كوفيد-19» أظهرت الحاجة الملحة للبنية التحتية الرقمية الحيوية لتعزيز استجابة الأنظمة الصحية للتحديات المستقبلية؛ ولذلك جاء إطلاق هذا المشروع الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الصحية الوقائية والاستباقية التي تتبناها الوزارة، ليكون خطوة مهمة في مكافحة الوباء العالمي من خلال توفير مختلف الأدوات اللازمة للمساعدة في تحسين الوقاية وإدارة قضايا الصحة العامة،

مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة القطاع الصحي نحو التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في خدمات الرعاية الصحية الوقائية، وتعزيز جودة مخرجاتها.

الإندار المبكر للأمراض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إطلاق البرنامج الإلكتروني للصحة والترصد والإنذار المبكر عن الأمراض والأوبئة التي تشكل خطراً على المجتمع، وذلك لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من مخاطر انتشار الأمراض.

وقالت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الوزارة أطلقت برنامج الصحة العامة الإلكتروني بشكل تجريبي أكتوبر الماضي، تزامناً مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، ودشن البرنامج رسمياً، أمس، خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2022. وأوضحت أن البرنامج، منصة إلكترونية شاملة للمعلومات والبيانات الخاصة بالأمراض لجميع سكان الدولة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الأمر على صناع القرار في التعرف إلى الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين. وأضافت أن المنصة تساعد العاملين في المجال الصحي من أطباء وفنيين وإداريين في القطاعين الحكومي والخاص على إجراء البحوث والدراسات وترصد الأوبئة وتوفر بيانات آنية للمسؤولين.

واعتبرت البرنامج أحد أهم المشاريع التي وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في توثيق الحالة الصحية في المجتمع بأكمله ودراسة أثر التدخلات الوقائية الصحية من خلال ترصد الأوبئة والحد من انتشارها ومتابعة التحصينات بطرق فعالة.

أول وحدة إسعاف بري

أعلن خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن عرض المؤسسة أول حافلة إسعاف بري من نوعها في العالم، وذلك خلال المشاركة في معرض الصحة العربي 2022 في دبي، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل. وأشار الدراي، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المعرض، إلى أن هذه الحافلة تتميز بمواصفات عالمية تتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها «إسعاف دبي». قال: تم تصنيع حافلة الإسعاف محلياً، بالتعاون مع شركة نافكو باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلية والخارجية، بمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ تمنع تكون البكتيريا.

وأضاف: كما أنه روعي في التصميم أنى تكون سهلة التنظيف والتعقيم، إضافة لعملها بنظام الطاقة الشمسية المستخدم لشحن المعدات الطبية، بالإضافة لتزويدها بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائياً في حال حدوثها، كما تم إضافة إضاءات خارجية وداخلية من نوع ليد موفرة للطاقة وصديقة للبيئة. وذكر أن الحافلة مزودة بشبكة «واي فاي» متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات وكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم، وذلك لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة، لافتاً إلى أنها مجهزة بأربعة أسرة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ أربع حالات حرجه في آن واحد.