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«دبي الطبية» تستقبل أول فرعٍ لمستشفى آسان الكوري الجنوبي
خلال التوقيع(من المصدر)
الثلاثاء 25 يناير 03:35

دبي(الاتحاد)

 أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2022)، عن توقيع اتفاقية مع شركة سكوب للاستثمار لافتتاح مستشفى آسان، أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، في مدينة دبي الطبية ضمن المرحلة الثانية، والذي سيقدّم خدماتٍ تخصصية في مجال رعاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي.
ويمثل افتتاح آسان – الإمارات مستشفى علاج الأمراض الهضمية، وهو الأول لمستشفى آسان خارج كوريا الجنوبية، خطوةً مهمة في إطار جهود مدينة دبي الطبية لتعزيز الخدمات التخصصية التي يوفرها مختلف شركاء أعمالها، علاوةً على ترسيخ مكانة المدينة وجهة متكاملة للحصول على أرقى الخدمات الصحية. وسيوفّر المركز خبراته الطويلة في مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على تخصصات الجهاز الهضمي، ليكون الوجهة التخصصية الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كوريا الجنوبية
مدينة دبي الطبية
معرض الصحة العربي
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