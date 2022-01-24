الإمارات مقر مفضل للشركات العالمية

حسام عبدالنبي (دبي)

نجحت دولة الإمارات في أن تصبح موطناً لأهم الشركات العالمية العاملة في القطاع المالي في ظل المراكز المالية والمناطق الحرة التي توفر بيئة أعمال لا يمكن منافستها، والتي جعلت تلك الشركات تفضل الاستقرار والعمل انطلاقاً من الدولة التي باتت من أهم المراكز المالية في العالم وأكثرها جذباً للاستثمارات الأجنبية.

ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية، أصبحت دولة الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم، ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن وجهة تتسم بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والبيئة التشريعية التي تعد الأكثر تطوراً في العالم. كما أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، وخلق بيئة محفزة للابتكار تصل بالإمارات للمراكز الأولى عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي، بفضل موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويؤكد الخبراء أن نجاح الإمارات في أن تصبح موطناً لأهم المراكز المالية وتمكنها بالفعل من جذب الشركات العالمية في القطاع المالي والقطاعات الاستثمارية الجديدة الواعدة، يُعد أفضل شهادة على أن الاستثمارات الأجنبية فضلت أن تتوطن في أرض الأمن والأمان، مشيرين إلى أن تلك الشركات باتت أهم سفير للترويج لمناخ الاستثمار في الدولة وتميز بيئة الأعمال فيها.

المركز الأفضل

ونجح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، وتم افتتاحه في أكتوبر 2015، في الحصول على جائزة «أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لأربع سنوات متتالية، تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.

وأثبت المركز قدرته على توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي، والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة المارية، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتاراً (14.1 كلم مربع)

عيسى كاظم

تحقيق الأهداف قبل موعدها

دائماً ما تنجح المراكز المالية والمناطق الحرة في دولة الإمارات في تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق استراتيجيات النمو قبل سنوات من الموعد المحدد، فعلي سبيل المثال استطاع مركز دبي المالي العالمي، تحقيق أهداف «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، حيث سجل المركز نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2021، وليصل عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 3292 شركة، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي، كما بلغ إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول 492 شركة، بزيادة 59% على أساس سنوي (310 شركات في النصف الأول 2020).

ويوماً بعد يوم يرسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته وجهة مفضلة لشركات القطاع المالي والابتكار، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز لترسيخ مكانته الرائدة في السوق من خلال التحسين المستمر لبيئته التشغيلية، وأطره القانونية والتنظيمية، ومنظومة الابتكار، وليحتضن المركز الآن ما مجموعه 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25% عن العام الماضي.

أرقام غير مسبوقة

ونجح مركز دبي للسلع المتعددة، في عام 2021 في تحقيق أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه، حيث استقطب المركز 2485 شركة جديدة من 146 منطقة جغرافية مختلفة إلى دبي في عام 2021 وسجل أفضل أداء له في أشهر يونيو، أغسطس، سبتمبر، ونوفمبر، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 20 ألف شركة. وجاء هذا الأداء القياسي بعد أن حقق المركز أيضاً أداءً استثنائياً خلال عام 2020 مع انضمام 2025 شركة جديدة إلى منطقته الحرة. وسجل المركز إقبالاً كبيراً من الأسواق الرئيسية المستهدفة، ومنها الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، ما يعكس استمرار جاذبية دبي كوجهة رائدة للتجارة، وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة.

أحمد بن سليّم

سفراء للترويج

من جانبه، يؤكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة ومفضلة عالمياً لممارسة الأعمال للشركات من مختلف القطاعات.

وقال: إن الأداء غير المسبوق والنتائج التي تحققها المناطق الحرة في الدولة يعكس (القيمة) التي تقدمها للشركات المسجلة من خلال المرافق المتميزة والخدمات عالية الجودة، والتقدم الكبير في القطاعات الناشئة التي يتزايد الاهتمام بها عالمياً، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة نجح في جذب شركات عاملة في مجالات واعدة جديدة، ومنها الشركات العاملة في مجال تقنيات التشفير، وذلك بعد أن لمس الجميع أهمية وكيفية تقاطع تقنيات التشفير عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد ابن سليّم، على قناعته بأن المركز سيواصل تحقيق الإنجازات المهمة خلال عام 2022 وتطلعه إلى مستقبل مشرق وإلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، في ظل البيئة الداعمة لنمو وازدهار التجارة والتي تم تطويرها وتعزيزها استراتيجياً على مدى عقدين، ولتصبح مساهماً رئيسياً في ما وصلت إليه دبي من ثقل اقتصادي كبير، لافتاً إلى أن الشركات الجديدة التي تنضم إلى مجتمع الأعمال في دبي تصبح أفضل سفراء لممارسة الأعمال التجارية في دبي، حيث انضمت 8347 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة منذ عام 2018 وحتى 2021، انضمت 8347 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة وأصبحوا سفراء لممارسة الأعمال التجارية والترويج لمناخ الاستثمار في دبي.

أحمد جاسم الزعابي

صناعة المستقبل

وجه أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، خلال كلمته في الدورة الخامسة من مهرجان فينتك أبوظبي، رسالة مهمة مفادها بأن أبوظبي بما تحويه من مؤسسات، مثل السوق العالمي، تصنع مستقبل التمويل، مشدداً على أن سوق أبوظبي العالمي نجح في إنشاء منصة مفتوحة وشاملة ومبتكرة لكافة مجتمع الأعمال الذي يضم مؤسسات الخدمات المالية والمستثمرين ومقدمي خدمات التكنولوجيا والشركات الناشئة ضمن مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد العالمي.

وذكر الزعابي، أنه من خلال تبني ممارسات تطوير الاقتصاد الرقمي المتسارع، والمساهمة في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية في القطاع المالي، سنعمل على جعل دولة الإمارات مركزاً للمال والأعمال والاستثمار، وحاضنة متكاملة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، منوهاً بأن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 3700 كيان مسجل، ويحظى باهتمام كبير من الشركات ورواد الأعمال، كونه يعد واحداً من أكثر مراكز الاستثمار العالمية جاذبية وتنافسية وأحد أهم المنصات لانطلاقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.