«صحة» لخدمات «كوفيد- 19» في مدينة زايد إلى موقع جديد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نقل مركز صحة لخدمات «كوفيد- 19» من المركبة في مدينة زايد من موقعه الحالي، بالقرب من مجلس مدينة زايد إلى موقع جديد، بالقرب بجانب إدارة مستشفيات الظفرة في موقف السيارات التابع لصالة الأعراس مع زيادة المسارات المخصصة لإجراء الفحص.

ويتضمن الموقع الجديد 4 مسارات مخصصة لإجراء خدمة مسحة الأنف العادية والمستعجلة في آن واحد، وذلك لمواجهة أي أعداد متزايدة من الراغبين في إجراء الفحص من مختلف فئات المجتمع مع توفير كوادر طبية مؤهلة.

كما يتميز الموقع الجديد بانسيابية الحركة في الدخول والخروج، واستيعاب أي أعداد من المراجعين الراغبين في إجراء فحص «كوفيد- 19»، سواء كانت العادية أو المستعجلة، ويستغرق إجراء المسحة دقائق معدودة منذ لحظة وصول المراجع حتى لحظة الانتهاء من الفحص والمغادرة.

ويستمر العمل في الموقع الجديد طيلة أيام الأسبوع من الاثنين إلى الأحد، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتزامن افتتاح الموقع الجديد لمركز صحة لخدمات «كوفيد- 19» مع بدء العودة التدريجية للمدارس، ليشهد تدفق أعداد كبيرة من الطلاب والعاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية على المركز لإجراء مسحة الأنف قبل الانتظام في المدارس، وساهم التخطيط والتنظيم الجيد للمركز في سرعة إنجاز كافة المعاملات، وإجراء المسحة خلال دقائق معدودة مع انسيابية الحركة.

وتحرص مستشفيات الظفرة على توفير مراكز صحة لخدمات «كوفيد- 19» في كافة مدن المنطقة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك لتسهيل إجراء المراجعين والراغبين لعمل مسحة «كورونا» خلال زمن قياسي وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

مركز المرفأ

قررت إدارة مستشفيات الظفرة ابتداءً من اليوم «الثلاثاء» إعادة تشغيل مركز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في مدينة المرفأ مجدداً، بجانب مدخل طوارئ مستشفى المرفأ، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لضمان أمن وسلامة الجميع.