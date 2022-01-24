«بيوجينكس» .. أول مختبر معتمد عالي الإنتاجية في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مختبر بيوجينكس، أول مختبر معتمد لفحص فيروس «كوفيد-19» واسع النطاق في دولة الإمارات والتابع لشركة التكنولوجيا الصحية الرائدة «جي 42 للرعاية الصحية»، على اعتماد لاستخدام تقنية تسلسل «أكسفورد نانوبور» لإجراء تسلسل «سارس-كوف-2» لمراقبة فيروس (19-COVID) والكشف عن متحوراته. وبهذا، يصبح مختبر بيوجينكس شريك خدمة معتمداً لـ «أكسفورد نانوبور» وأول مختبر في الشرق الأوسط يتم اعتماده لتوفير تسلسل فعال من حيث التكلفة وعالي الدقة لعلم الأوبئة الجينية لمراقبة تسلسل «كوفيد-19» في الحالات الإيجابية، من خلال تقنية RT-PCR بسرعة الوقت الحقيقي.

ويتميز البروتوكول بأنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة، ويمكن نشره على مجموعة أجهزة التسلسل في «أكسفورد نانوبور» مثل MinION وGridION وPromethION اعتماداً على أحجام العينة ووقت التسليم، وتعتبر السعة وحجم العينات المتسلسلة في مختبر بيوجينكس مختبر إحالة مفضل لوباء «كوفيد-19» من خلال تسلسل الجينوم. ويستخدم بروتوكول ARTIC Midnight أهدافاً متداخلة مكبرة لـ PCR عبر الجينوم الفيروسي، مما يمنح ميزة مراقبة الجينوم بالكامل بدلاً من التركيز فقط على الجين الذي يرمز إلى «بروتين سبايك» الموجود على سطح الفيروس المسبب لكوفيد 19. وتعتبر سعة التشفير الشريطي التي تضمن آلاف العينات في تسلسل واحد لكل أداة إلى جانب تسلسل خط أنابيب التحليل السريع بعد التسلسل، تجعل مفتاح الإعداد في حالة الوباء، مما يسمح للعلماء والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالحصول على معلومات متغيرة محدثة لإدارة المرض.

ويمكــن أن يحقـــق تسلسـل «نانوبور» وARTIC Midnight Kit تغطية أعلى مع عدد أقل من القراءات، وولّد قواعد أقل غموضاً، وبأسعار معقولة مقارنة بالطرق البديلة.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «نحن في بيوجينكس سعداء بهذا الاعتماد وبفرصة تعزيز المعلومات المتعمقة العاجلة التي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ السريع بالنسبة لسياسات الصحة العامة. وكأول مختبر معتمد لفحص فيروس «كوفيد-19» واسع النطاق في دولة الإمارات، يحافظ مختبر بيوجينكس على سلامة المجتمعات وقد أجرينا حتى الآن أكثر من 2.5 مليون فحص ‹بي سي آر› وأكثر من 25.000 فحص لُعاب مكّنت الأطفال من العودة إلى المدارس».

وأضاف الدكتور فهد: «ستتيح لنا مجموعة ARTIC Midnight Kit تقديم جينومات سارس-كوف-2 عالية الجودة بشكل أسرع مع تدفقات عمل أكثر مرونة ونفقات أقل. أما على المدى البعيد، فيفتح تسلسل نانوبور الباب أمام العديد من الاحتمالات لتحليل مسببات الأمراض الأخرى، ومراقبة الميكروبات، وتأثير أكبر على الصحة العامة نتطلع إلى استكشافه». يذكر أنه تم إنشاء مختبر بيوجينكس في غضون 14 يوماً فقط لتلبية الطلب العاجل على فحص «كوفيد-19» في أوائل عام 2020، وقد لعب دوراً مهماً في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سينوفارم غير النشط ضمن حملة لأجل الإنسانية.

ركيزة أساسية

يشار إلى أن علم الأوبئة الجينومية ركيزة أساسية في السيطرة الناجحة والوقاية من جائحة «كوفيد-19»، وقد تم استخدام تسلسل «نانوبور» في أكثر من 100 دولة حول العالم لتمكين التتبع الدقيق لتطور العوامل المسببة للمرض، وتوفير رؤى مفصلة لتوجيه عملية صنع القرار الوبائي وإدارة حالات تفشي المرض في المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور جوردون سانجيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد نانوبور»: «يسعدنا أن نرى تسلسل النانو يتم توفيره كخدمة من قبل مختبرات بيوجينكس التابعة لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، لتمكين التوسع السريع في جهود تسلسل سارس-كوف-2. ونثمن المساهمة الكبيرة التي قدمتها الشركة في الاستجابة للجائحة، ونأمل أن تمكنهم هذه الشهادة من الاستمرار في اكتساب رؤى سريعة لدعم صناع القرار في مجال الصحة العامة».