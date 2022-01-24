الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
مشروع للتوصل لحوسبة سحابية موثوقة تضمن أمان الأجهزة
راي جونسون وشريكانت (تيكي) ثكار
الثلاثاء 25 يناير 03:35

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد عقد شراكة مع إمبريال كوليدج لندن، الجامعة البحثية العامة البريطانية المرموقة، لتنفيذ مشروع يسعى إلى التوصل لحوسبة سحابية موثوقة تضمن أمان الأجهزة.
ويهدف البرنامج البحثي، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، إلى تصميم حزمة نظام تشغيل سحابي جديد وموثوق للبيئات السحابية المستقبلية. وسيساعد المشروع على التنفيذ المجزأ لوظائف نظام التشغيل بشكل يحافظ على توافق أحمال العمل السحابية الحالية مع معايير واجهة نظام التشغيل المحمولة، بالتوازي مع استكشاف كيفية تصميم دعم لنظام التشغيل مبني على التجريد المرن لعزل مساحة المستخدمين، والذي يُفرض بواسطة آليات الأجهزة. وقال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «ينصبّ تركيزنا في المعهد على الحلول التكنولوجية المتطورة التي تجعل العالم أكثر أماناً. وتعد الشراكات مع الجامعات والصناعة، مثل هذه الشراكة بين مركز بحوث الأنظمة الآمنة وإمبريال كوليدج لندن، ضرورية لتحقيق ذلك الهدف ومساعدتنا على دمج قدراتنا مع باحثين يشاركونا تفكيرنا حول العالم لتحقيق نتائج فعالة، حيث يعتمد الأمن السيبراني على دمج الأجهزة والبرامج المتطورة لتحصين الأنظمة والحفاظ على السرية عند الحاجة».

معهد الابتكار التكنولوجي بجامعة زايد الحكومة النيجيرية
أبوظبي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©