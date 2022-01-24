مشروع للتوصل لحوسبة سحابية موثوقة تضمن أمان الأجهزة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد عقد شراكة مع إمبريال كوليدج لندن، الجامعة البحثية العامة البريطانية المرموقة، لتنفيذ مشروع يسعى إلى التوصل لحوسبة سحابية موثوقة تضمن أمان الأجهزة.

ويهدف البرنامج البحثي، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، إلى تصميم حزمة نظام تشغيل سحابي جديد وموثوق للبيئات السحابية المستقبلية. وسيساعد المشروع على التنفيذ المجزأ لوظائف نظام التشغيل بشكل يحافظ على توافق أحمال العمل السحابية الحالية مع معايير واجهة نظام التشغيل المحمولة، بالتوازي مع استكشاف كيفية تصميم دعم لنظام التشغيل مبني على التجريد المرن لعزل مساحة المستخدمين، والذي يُفرض بواسطة آليات الأجهزة. وقال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «ينصبّ تركيزنا في المعهد على الحلول التكنولوجية المتطورة التي تجعل العالم أكثر أماناً. وتعد الشراكات مع الجامعات والصناعة، مثل هذه الشراكة بين مركز بحوث الأنظمة الآمنة وإمبريال كوليدج لندن، ضرورية لتحقيق ذلك الهدف ومساعدتنا على دمج قدراتنا مع باحثين يشاركونا تفكيرنا حول العالم لتحقيق نتائج فعالة، حيث يعتمد الأمن السيبراني على دمج الأجهزة والبرامج المتطورة لتحصين الأنظمة والحفاظ على السرية عند الحاجة».