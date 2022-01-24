إطلاق تطبيق «بادر» لتعزيز ممارسات حماية البيئة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس، تطبيق «بادر» للهواتف الذكية ضمن «مبادرة الجامعات المستدامة»، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» في إطار الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

ويهدف التطبيق الذي تم إطلاقه، أمس، في فعالية افتراضية نظمتها هيئة البيئة في أبوظبي إلى تشجيع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في مجموعات، والقيام بعدد من الأنشطة البيئية التي تساهم في حماية البيئة في أبوظبي.

وتهدف هذه المهام للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من الطعام المهدور والمنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استخدام الطاقة وتبني أسلوب إعادة استخدام وإعادة تدوير المنتجات.

ويمكِّن التطبيق أفراد المجتمع من اتباع نمط حياة صحي، من خلال التعرف على طرق جديدة لتوفير المال مثل استخدام كلا الجانبين من الورق عند الطباعة، وزراعة الخضروات والفواكه في المنزل، فضلاً عن الاعتماد على المنتجات المحلية عند التسوق، ما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، إذ يتيح لمستخدميه كسب النقاط بمجرد استكمال مجموعة من المهام المختارة، والتي تركز على سبعة إجراءات بيئية مختلفة تتضمن إعادة الاستخدام، التحول، التنمية، المبادرة، الحماية، المشاركة والتقدم.

وتشمل الإجراءات البيئية التي يمكن لأفراد المجتمع المشاركة فيها التحول إلى المنتجات والأطعمة العضوية أو تناول الوجبات النباتية ليوم واحد في الأسبوع، فضلاً عن إيجاد طرق مختلفة لتقليل كميات المياه والكهرباء التي يستهلكونها.

كما يُتاح المجال أمام المستخدمين للمشاركة في ورش العمل أو حضور فعاليات لتعزيز معرفتهم بالقضايا البيئية، ويشجع التطبيق الأفراد على اتباع نمط حياة صحي من خلال التنقل سيراً على الأقدام أو استخدام الدراجات الهوائية للوصول إلى وجهاتهم. وبالإضافة إلى استخدام الأكواب وحافظات الطعام الخاصة بهم عند الطلب في المقاهي أو المطاعم، يمكن للأفراد المشاركة في تنظيم نشاطات ذات أثر بيئي إيجابي مثل فعاليات تنظيف الشواطئ في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.

سيتم منح النقاط وفقاً للمهمة البيئية المنجزة، وسيُطلب من المستخدمين التقاط صورة وتحميلها على التطبيق باستخدام الهواتف الذكية لإثبات أنهم أكملوا المهمة، وعندها يمكن للمشاركين زيارة واحد من ستة متاجر مشاركة من مزودي الخدمات في أبوظبي من المتاجر التي تتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي لاستبدال النقاط بمكافآت.

مستقبل أكثر استدامة

قالت ميثاء المرعشي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في شركة بروج: يسرنا مواصلة دعمنا لشريكنا الاستراتيجي، هيئة البيئة - أبوظبي، في إطلاقها لتطبيق «بادر» الجديد للهواتف الذكية، والذي من شأنه أن يحفز المشاركين من الشباب، وتشجيعهم على حماية البيئة لضمان مستقبل أكثر استدامة.

انجاز

قالت خنساء البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة: «يسرنا اليوم الاحتفال بإنجاز جديد في مسيرة هيئة البيئة في أبوظبي، من خلال إطلاق تطبيق «بادر» الجديد على الهواتف الذكية برعاية «بروج» الشريك المميز في هذا الإنجاز. تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية حماية بيئتنا والحفاظ عليها خلال الوقت الحاضر وللأجيال القادمة في المستقبل، ويجب أن ندرك مقدار الضرر الهائل الذي نلحقه بعالمنا نتيجة لاتباع السلوكيات ذات الأثر السلبي، نتطلع أن يرسخ التطبيق الجديد في نفوس الأفراد رغبة الاهتمام بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها، وأن يكون حافزاً لإحداث تحول إيجابي في إطار الحفاظ على البيئة ومواردها».

وأضافت: «من خلال تضافر جهودنا معاً وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام التطبيق بشكل يومي، نكون قد وضعنا أسساً راسخة لإحداث تغيير في نمط حياتنا، وعززنا أهمية التقليل من النفايات في نفوس الأفراد، ورسخنا السلوك الإيجابي، في سبيل بناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي، لقد طورنا تطبيق «بادر» مع مراعاة أدق التفاصيل ليكون ممتعاً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع».