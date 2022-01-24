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توعية لأصحاب المزارع والعزب في الباهية والرحبة والعجبان
توعية لأصحاب المزارع والعزب في الباهية والرحبة والعجبان
الثلاثاء 25 يناير 03:34

أبوظبي (الاتحاد) 

 تواصل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنفيذ حملة توعية ميدانية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العزب والمزارع في الباهية والرحبة والعجبان، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة؛ بهدف توعيتهم بضرورة خفض معدل النفايات، والالتزام بإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على المظهر العام في مختلف المناطق.
كما تحرص الحملة على إطلاع أصحاب المزارع على أفضل الممارسات لنقل النفايات من المزارع إلى المكبات، وكذلك إمكانية زيادة عدد المكبات، ورصد الممارسات البيئية الخاطئة في المزارع والعزب، وتزويد القائمين على هذه المرافق بالمنشورات الإرشادية والتوعوية.
وتضمنت الحملة توعية ورقابة ميدانية ومتابعة لعمليات رمي المخلفات من قبل عمال المزارع، بالتزامن مع حملة إلكترونية عن طريق تطبيق (فريجنا) ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحثت الحملة أصحاب المزارع والعزب على أهمية التقيد بالإجراءات الخاصة بالتخلص من المخلفات الزراعية والحيوانات النافقة في الأماكن المخصصة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
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