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دورية السعادة تعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أبوظبي
خلال تكريم أحد السائقين الملتزمين بقواعد المرور (من المصدر)
الثلاثاء 25 يناير 03:34

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دورية السعادة بشرطة أبوظبي ضمن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، والتي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم في عضويتها مركز النقل المتكامل، وشرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي، مبادرة «مكافأة سائقي دراجات التوصيل»، حيث قدمت المكافآت للسائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور والإجراءات الاحترازية «كوفيدـ 19» بارتداء الكمامات، واتباع الإرشادات الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال رصد الدوريات للملتزمين بتلك القواعد والإجراءات.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة التوعية حول الاستخدام الآمن للدراجات النارية العاملة في قطاع توصيل الخدمات للجمهور، والتي أطلقتها اللجنة في نوفمبر 2021 وتماشياً مع اهتمام شرطة أبوظبي برفع مستوى السعادة والحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
وحث العميد السائقين على التحلي بالإيجابية والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والنصائح والإرشادات لتعزيز الحماية من الجائحة مؤكداً أن تكاتف أفراد المجتمع بمختلف شرائحه يعد ركيزة أساسية في إنجاح جهود الدولة في تعزيز السلامة المرورية على الطرق ومنع انتشار الفيروس.
وأكدت المهندسة سمية سعيد النيادي رئيس محور التدريب والتعليم والتوعية في لجنة السلامة المرورية أن الحملة تضمنت العديد من المبادرات، ومنها بث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعقد ورش العمل التوعوية بحضور ممثلين عن الشركات الكبرى العاملة في قطاع التوصيل وسائقيهم، بالإضافة إلى عمل الحملات الميدانية مع مكافأة الملتزمين.

أبوظبي
دورية السعادة
شرطة أبوظبي
السلامة المرورية
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