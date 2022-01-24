«نقل» عجمان تتلقى 86 ألف مكالمة في2021

عجمان (وام)

تلقت هيئة النقل بعجمان 85981 مكالمة، خلال 2021 بنسبة زيادة بلغت 30‎% مقارنة بعام 2020.

وأشارت رشا خلف الشامسي مدير عام الهيئة بالندب، إلى أن معدل الرد على المكالمات بلغ 11 ثانية، ومعدل الزمن المستغرق للمكالمات الواردة بلغ 75 ثانية خلال العام الماضي، حيث تسعى الهيئة لتوفير خدمات سريعة ذات جودة عالية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل في إماره عجمان.

وأضافت أن الهيئة وفرت 3 لغات معتمدة للرد على المتعاملين في الهيئة، منها العربية والإنجليزية والأردو، ويأتي هذا التنوع باللغات لضمان توفير وتلبية احتياجات الجمهور، والقدرة على التعامل مع متطلباتهم بالشكل الصحيح.

وتقدم الهيئة كافة خدمات قسم علاقات المتعاملين، من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 971600599997+، حيث إنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والطلبات. ويمكن للمتعاملين والجمهور أن يتقدموا بالملاحظات والمقترحات والشكاوى عن طريق الرقم 600599997 أو عن طريق مركز اتصال عجمان على الرقم 80070 أو عن طريق الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني.