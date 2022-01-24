أبوظبي تتابع حالات «كورونا» المزمنة بالذكاء الاصطناعي
أرشيفية
الإثنين 24 يناير 21:11
سامي عبد الرؤوف ( دبي)
أطلقت دائرة الصحة أبوظبي، «لوحة بيانات مضاعفات كوفيد-19 طويلة الأمد» والتي توفر بيانات مهمة تساعد على مراقبة مضاعفات كوفيد-19 لدى المرضى والتنبؤ الاستباقي للمرضى الذين قد يعانون من احتمالية الإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد-19 وذلك بالاستناد للتحليل الإحصائي التنبؤي الاستباقي للفحوصات المخبرية الطبية والنتائج ذات الصلة.
وقال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة ابوظبي في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الدائرة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020: «منذ بداية الجائحة، رصدت الدائرة بعضاً من الحالات لعدد من المرضى الذين عانوا من أعراض جانبية صحية بعد تعافيهم من الفيروس، والتي استمرت من أسابيع وحتى أشهر».
وذكر أن اللوحة تسهم كذلك في تعزيز استجابة القطاع الصحي في الإمارة للجائحة وإثراء البرامج الصحية التي يتم تبنيها للحفاظ على صحة المصابين بالفيروس، فضلا عن فتح المجال أمام الباحثين لفهم تأثير الأمراض المصاحبة للإصابة بفيروس كوفيد-19 والأعراض الشائعة التي قد يعاني منها المرضى بعد الإصابة.
وتشارك دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ضمن معرض الصحة العربي 2022 في الفترة من 24 حتى 27 يناير 2022، لاستعراض أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية والكشف عن شراكات مرموقة جديدة مع مؤسسات عالمية رائدة من جميع أنحاء العالم.