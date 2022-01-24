«التعليم والمعرفة»: التزام مدارس أبوظبي بالإجراءات الاحترازية
أرشيفية
الإثنين 24 يناير 20:21
إبراهيم سليم (أبوظبي) أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، التزام مدارس القطاع الخاص ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدائرة للعودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة، خلال الفصل الدراسي الحالي. وتابعت الدائرة مع المدارس للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إبراز نتيجة فحص «كورونا» سلبية لا تزيد على 96 ساعة للتمكن من الدخول للمدرسة في اليوم الأول، وأكدت التزام المدارس وأولياء الأمور الذين أصبحوا على دراية كاملة بأهمية اتباع التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مثمنة وعي أولياء الأمور بالإجراءات، خاصة من لم تصلهم نتيجة الفحوص، إذ توجب على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق، وبغض النظر عن حالة تطعيمهم، تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد- 19» بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة قبل تاريخ عودتهم للمدرسة، سواءً بالنسبة للطلبة الذين سيعودون للمدرسة في الأسبوع الرابع أو الخامس، وتنطبق الإجراءات ذاتها أيضاً على المعلمين والموظفين الإداريين والمتعاقدين. وعاد إلى مقاعد الدراسة فئات الطلبة المسموح لهم والتي تشمل طلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى «من الصف 1- 5/ السنة 2-6» وطلبة الصف 12/ السنة 13 والطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسة فقط، وذلك بهدف دعمهم في الحصول على درجات عالية وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس. ويواصل طلبة بقية المراحل الدراسية الالتزام بنموذج التعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع القادم، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي بدءاً من تاريخ 31 يناير. وأشارت الدائرة إلى استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك، بشرط التنسيق مع مدارس أبنائهم، حيث توجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم بدايةً من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم المختار طوال مدة الفصل الدراسي لضمان قدرة المدارس على التخطيط للفصل الدراسي بالشكل الملائم. وأكدت الدائرة أن توفير مختلف المراكز الخاصة والعامة للفحوص المجانية للطلبة ممتد لغاية تاريخ 31 يناير 2022 بهدف تلبية متطلبات العودة التدريجية للمدارس. ولفتت الدائرة إلى أنه للتيسير على أولياء الأمور تم التنسيق مع الجهات المختصة بإجراء فحص «كوفيد- 19» لاستقبال جميع الطلبة في إمارة أبوظبي لإجراء الفحص مجاناً في أي عيادة أو مستشفى أو مركز طبي خاص أو حكومي دون الحاجة لإبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية. ويُمكن للطلبة الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب كبديل عن مسحة الأنف في عددٍ من المراكز المخصصة التي تقدّم هذه الخدمة والمنتشرة في جميع أرجاء مدينة أبوظبي والعين والظفرة. وشددت الدائرة على أهمية امتثال جميع الفئات للتدابير الاحترازية، وحرصاً على الحد من احتمالات انتشار العدوى في المجتمع المدرسي، يتوجب على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر، مع إلزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ دخولهم للمدرسة. وجددت الدائرة تأكيدها على إمكانية إجراء فحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» لجميع المعلمين والكوادر الإدارية قبل العودة إلى المدارس مجاناً في مراكز الاختبار المخصصة، حيث أرسلت الدائرة لجميع المدارس قائمة المراكز المخصصة ومواقعها مع الرمز المخصص لكل مدرسة لتقوم بدورها بإرسال القائمة للمعلمين، علماً أنه بوسع المعلمين والكوادر الإدارية اختيار إجراء الفحص في أيّ عيادة أو مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية في حال تفضيلهم ذلك.
فحص الطلاب كل 14 يوماً حدّثت دائرة التعليم والمعرفة متطلبات الفحص الدوري للطلبة، فإضافة إلى الفحوص المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضع جميع الطلبة الملتزمين بالتعليم الصفي لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق. كما ينطبق النموذج ذاته على المدرسين والإداريين والموظفين.