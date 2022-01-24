«إسعاف دبي» تعلن عن أول وحدة إسعاف بري بالمنطقة

أعلن خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن عرض المؤسسة أول حافلة إسعاف بري من نوعها في العالم، وذلك خلال المشاركة في معرض الصحة العربي 2022 في دبي، والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل.
وأشار الدراي، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المعرض، إلى أن هذه الحافلة تتميز بمواصفات عالمية تتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها «إسعاف دبي».
قال: «تم تصنيع حافلة الإسعاف محلياً بالتعاون مع شركة نافكو باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلية والخارجية، بمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ تمنع تكون البكتيريا».
وأضاف: «كما أنه روعي في التصميم أن تكون سهلة التنظيف والتعقيم، إضافة لعملها بنظام الطاقة الشمسية المستخدم لشحن المعدات الطبية، بالإضافة لتزويدها بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائياً في حال حدوثها، كما تمت إضافة إضاءات خارجية وداخلية من نوع (ليد) موفرة للطاقة وصديقة للبيئة».
وذكر أن الحافلة مزودة بشبكة «واي فاي» متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات وكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم، وذلك لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة، لافتاً إلى أنها مجهزة بأربعة أسرّة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ أربع حالات حرجة في آنٍ واحد.
وقد تم تجهيز الوحدة بأحدث المعدات الطبية، وتم اختيار الألوان الداخلية لإعطاء الراحة النفسية للمصاب، وروعي في الإنارة الداخلية أن تكون قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض.
وذكر الدراي أنه «نظراً لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة، ويوفر جواً داخلياً بارداً ومريحاً، مشيراً إلى أن الوحدة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كلغ يعمل على رفع النقالة بطريقة تقنية تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عمليه إدخال آمنة للمصابين».