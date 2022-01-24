دبي تطلق مبادرة «مدينة القلب السليم» خلال 5 سنوات

أفادت هيئة الصحة بدبي، أنها تعكف على تدريب 100 ألف شخص، على الإنقاذ القلبي، خلال 5 سنوات، ضمن مبادرة أطلقت عليها «دبي مدينة القلب السليم» بهدف إنقاذ حياة حالات توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات.
وقال الدكتور فهد باصليب، استشاري أمراض القلب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد بدبي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي، إن مبادرة دبي مدينة القلب السليم، تعتبر مبادرة طبية مجتمعية تطوعية، تستهدف تدريب 100 ألف شخص من موظفي المؤسسات الحكومية، وأفراد المجتمع، على عملية التدخل السريع في حال تعرض أي شخص لتوقف القلب المفاجئ، لأي سبب، بحيث يتم إنقاذه خلال 4 دقائق كحد أقصى.
وذكر باصليب أن بين 1500 و1600 شخص يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ سنوياً في دبي، وفي الوقت الذي تصل فيه نسبة نجاة هذه الفئة إلى 5% فقط على مستوى الشرق الأوسط، تستهدف الهيئة رفعها إلى 65%، من خلال ضمان التدخل خلال الدقائق الأربعة الأولى.
وأشار إلى أن المبادرة قائمة على ثلاثة ركائز هي تدريب أكبر عدد من المسعفين، توزيع 10 آلاف جهاز إنعاش قلبي، وتطبيق ذكي يتعرف على أقرب مسعف وأقرب جهاز. وتابع: «في حال تعرض أي شخص لأزمة قلبية مفاجئة، أو فقدان للوعي بالشارع، أو أي مكان عام، يمكن لأي من مرافقيه أو أفراد المجتمع استخدام التطبيق الذكي، لمعرفة أقرب جهاز للإسعافات الأولية، وأقرب مسعف متخصص أو مستشفى، ويقدم التطبيق طلباً لأقرب مسعف مدرب، أو مركز إسعاف ومستشفى مباشرةً، بهدف تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمريض في أسرع وقت».
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في تشكل فرق من المتدربين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لتدريب موظفيها على الإنعاش القلبي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع عدد من أجهزة رجفان القلب بحيث تغطي كافة مناطق دبي جغرافياً.