«الصحة» تطلق المركز الرقمي لمتابعة الوضع الصحي العالمي
أرشيفية
الإثنين 24 يناير 16:52
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المركز الرقمي للترصد الصحي لمتابعة الوضع الصحي العالمي والأوبئة، بالاعتماد على على بيانات المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى البيانات الصحية الوطنية.
وأعلنت الوزارة، أن هذه المنصة الصحية الرقمية المبتكرة لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض السارية تستخدم الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في الشرق الأوسط في استخدام منصة موحدة لقراءة البيانات الصحية العالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وعرضت الوزارة، المنصة الرقمية الجديدة، خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الحدث الإقليمي الرائد للرعاية الصحية، والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وتعد المنصة أحد أهم المشروعات المبتكرة المرتكزة على أحدث التقنيات الذكية والتي تعتمد على مركزية البيانات لمكافحة التهديدات الصحية العالمية المحتملة في المستقبل، وتساهم في خدمة أهداف الصحة العامة وتطوير تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المؤثرة للحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومواجهة الجائحات من خلال الإنذار المبكر، واتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات والتهديدات الصحية.