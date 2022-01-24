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4 متطلبات للدخول إلى المنشآت التعليمية
4 متطلبات للدخول إلى المنشآت التعليمية
الإثنين 24 يناير 16:09

دينا جوني (دبي)
حددت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، عدداً من متطلبات دخول الطلبة للمدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الدولة في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، وبما يضمن سلامة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والجميع.
وفيما يلي أبرز هذه المتطلبات:
لطلبة المدارس: إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة أو أربعة أيام، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.
لطلبة الجامعات: إبراز المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن.
للزوار وأولياء الأمور: إبراز المرور الأخضر عبر «الحصن» ونتيجة فحص (PCR) سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة.
للمعلمين والإداريين: إبراز المرور الأخضر
للعائدين من السفر: ولم تتجاوز مدة عودتهم أسبوعين، إبراز نتيجة فحص سلبية في اليوم الأول والسادس من عودتهم من السفر، وتوقيع نموذج إقرار العودة من السفر بالتنسيق مع إدارة المنشأة. 

وزارة التربية والتعليم
كورونا
الحصن
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