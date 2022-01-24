«الصحة» تطلق برنامجاً للترصد والإندار المبكر للأمراض

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق البرنامج الإلكتروني للصحة والترصد والإنذار المبكر عن الأمراض والأوبئة التي تشكل خطر على المجتمع، وذلك لتعزيز إجراءات الوقاية، والحد من مخاطر انتشار الأمراض. وقالت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن الوزارة أطلقت برنامج الصحة العامة الإلكتروني بشكل تجريبي أكتوبر الماضي، تزامناً مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، ودشن البرنامج رسمياً اليوم خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2022. وأوضحت أن البرنامج منصة إلكترونية شاملة للمعلومات والبيانات الخاصة بالأمراض لجميع سكان الدولة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الأمر على صناع القرار في التعرف إلى الحالة الصحية للمواطنين والمقيمين. وأضافت أن المنصة تساعد العاملين في المجال الصحي من أطباء وفنيين وإداريين في القطاع الحكومي والخاص على إجراء البحوث والدراسات، وترصد الأوبئة، وتوفر بيانات آنية للمسؤولين. واعتبرت البرنامج أحد أهم المشاريع التي وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في توثيق الحالة الصحية في المجتمع بأكمله، ودراسة أثر التدخلات الوقائية الصحية من خلال ترصد الأوبئة والحد من انتشارها ومتابعة التحصينات بطرق فعالة. وأفادت المرزوقي، بأن البرنامج يوفر لوحة بيانات لحظية على مستوى الدولة وإجراء التحليل البياني الوبائي وحساب المؤشرات المتعلقة واستخدامها لاتخاذ القرارات المبنية على البراهين والأدلة للحفاظ على الصحة العامة وصحة المجتمع.