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حمدان بن محمد يفتتح «ارب هيلث» وسط مشاركة عالمية
حمدان بن محمد يفتتح «ارب هيلث» وسط مشاركة عالمية
الإثنين 24 يناير 15:43

سامي عبدالرؤوف (دبي)

افتتح اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2022 (ارب هيلث)، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة 3500 شركة من 60 دولة حول العالم.
واطلع سموه، على أحدث المنتجات الطبية التي تعرضها الشركات، وتقنيات الرعاية الصحية الشخصية، واستمع سموه لشرح من العارضين حول الابتكارات الجديد، وتفقد سموه أبرز المنتجات الطبية عالميا، المشاركة في المعرض الذي يعد الأول إقليمياً والثاني عالمياً واطلع على أحدث المنتجات الطبية التي تعرضها الشركات.
وقام سموه، بجولة في المعرض، يرافقه معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مسؤولي القطاع الصحي الاتحادي والمحلي بدولة الإمارات.

 

 

حمدان بن محمد
الإمارات
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