رقابة يومية للتعليم الحضوري «الآمن» في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

تبدأ فرق الرقابة المدرسية، بدءاً من يوم غد، بتنفيذ زيارات إلى المدارس الحكومية التي تستقبل الطلبة حضورياً. وأعلمت إدارات مدرسية «الاتحاد» أن الزيارات ستكون يومية وعلى مدار الفصل الدراسي كاملاً، وذلك لمتابعة الالتزام بكافة التعاميم والإجراءات الخاصة بالتطعيم والفحوصات ودليل العودة الآمنة، على أن تقوم الفرق المتخصصة برفع التقارير والملاحظات الخاصة بالزيارات بشكل يومي ودوري.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد حددت الأسبوع الماضي للعودة الآمنة لنظام التعليم الحضوري بدءاً من اليوم الاثنين الموافق 24 يناير، موزعة الطلبة على مجموعتين. تشمل المجموعة الأولى التي تبدأ اليوم، طلاب التعليم العالي مع تطبيق نظام المرور الأخضر، ورياض الأطفال، وطلاب الحلقة الأولى، وطلاب الثاني عشر، أو طلبة الثالث عشر وفق النظام البريطاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية.

أما المجموعة الثانية، فتشمل عودة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية المتبقية بدءاً من 31 يناير.

وأكدت المؤسسة أنه بدءاً من اليوم سيكون التعليم متاحاً عن بعد لجميع طلبة التعليم العام وفقاً لرغبة ولى الأمر، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم الأوضاع الصحية في الدولة. أما طلبة التعليم العالي فيقتصر خيار التعليم عن بعد على المصابين والمخالطين منهم، مع تقديم تقرير طبي يثبت الحالة الصحية وصادر من الجهات المعتمدة في الدولة.

وأكد مديرو المدارس أنه في حال رصد أي شخص مخالف لإجراءات الدخول الآمن والمرور الأخضر أو التطعيم أو الفحوصات من الطلبة أو الموظفين أو مقدمي الخدمات من الحراس وعمال النظافة والمقاصف وسائقي الحافلات المدرسية، فسيتم إخراجهم فوراً من المدرسة ومنعهم من الدخول حفاظاً على سلامة الجميع. وتم التأكيد على إدارات المدارس بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي أية إشكاليات.