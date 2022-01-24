90 عالماً وباحثاً مناخياً في "شبكة الإمارات"

شروق عوض (دبي)

انضم 90 عالماً وباحثاً مناخياً من الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية المنتشرة في معظم أرجاء الدولة، إلى عضوية شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ، للمساهمة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، والتواصل والتعاون عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.

وأكدت عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات خاصة لـ "الاتحاد"، أنه تم توزيع عمل هؤلاء العلماء والباحثين المنظمين للشبكة التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في يناير من العام الماضي (2021)، وفقاً لاختصاصاتهم العلمية المناخية، إلى 5 مجموعات بحثية، كما توزيع بعضهم لأكثر من مجموعة في آن واحد، حيث تم توزيع 32 عالماً وباحثاً مناخياً من إجمالي العلماء والباحثين إلى المجموعة الأولى المتمثلة بـ "بيانات المناخ والنمذجة"، و21 عالماً وباحثاً إلى المجموعة الثانية الخاصة بـ " تغير المناخ والبنية التحتية"، في حين تم توزيع 23 عالماً وباحثاً إلى المجموعة الثالثة المتمثلة بـ "تغير المناخ والنظم البيئية البرية والبحرية والمياه العذبة"، و 20 عالماً وباحثاً إلى المجموعة الرابعة المختصة بـ "تغير المناخ والصحة العامة"، كما تم توزيع 23 عالماً وباحثاً للمجموعة الخامسة والأخيرة والمختصة بـ "تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي".

وقالت العبدولي: "كما تعمل هذه الفئة من علماء الدولة، بالإضافة إلى عضويتهم في شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ، كموظفين في عدة جهات ونظراً لما يشكله تغير المناخ وآثاره الناتجة من مجالات البحث المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل توسيع وتعزيز هذه البحوث، فقد جاء إطلاق شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ التي تضم مجموعة من علماء المناخ والباحثين الملتزمين، لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون البحثي، حيث تعتبر البحوث المناخية بالغة الأهمية لفهم التغيرات القصيرة الأجل والطويلة الأجل في درجات الحرارة، ومستوى سطح البحر، وهطول الأمطار، ونوعية الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وغيرها من مؤشرات المناخ، وتقييم آثار هذه التغيرات على البيئة والاقتصاد والمجتمع مع تحديد تدابير التكيف المناسبة.

رفع وعي المجتمع

وأضافت: "من هذا المنطلق، فإن الشبكة موجهة نحو تعزيز فعالية جمع البيانات وإدارتها، والنهوض بالبحوث ذات الصلة بالسياسات العامة بشأن التأثيرات المناخية والتكيف معها، والمساعدة على اعتماد أدوات ومنهجيات بحثية جديدة ذات صلة بدراسة دولة الإمارات، ورفع وعي مكونات المجتمع المحلي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها في جميع القطاعات، وسبل تعزيز قدرات هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ".

وأشارت إلى أن الشبكة تخدم أيضاً في تحقيق 6 أهداف رئيسية، وهي توفير منصة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بأبحاث المناخ في دولة الإمارات والخليج العربي، وتيسير تبادل المعارف والأعمال والأفكار لإجراء مزيدا من أبحاث المناخ، وتسهيل عملية تحديد التحديات التي تواجه الأبحاث والحلول المقترحة، والسماح للحكومة والأوساط الأكاديمية بتحديد الثغرات المتواجدة في نطاق المعرفة والبيانات وتحديد جدول أعمال خاص بعلوم المناخ في الدولة، وتعزيز التعاون البحثي والمشاريع البحثية المشتركة، وتوفير الفرص لعلماء المناخ في المنطقة للمشاركة مع بعضهم البعض ومع الباحثين من دول أخرى ومنطقة الخليج العربي الأوسع والتي تعد أولوية للشبكة.

قاعدة معلوماتية مناخية

وذكرت بأن علماء الشبكة يعكفون على إيجاد قاعدة معلوماتية حول التغيرات المناخية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعيد المحلي، كما ستحفز وتزيد من وتيرة إعداد الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، عبر التعاون فيما بينهم للتعامل مع التحدي الأكثر خطورة ليس فقط على مستوى دولة الإمارات وأنما على مستوى دول العالم جمعاء، وهو تحدي التغير المناخي، إذ تساهم معرفتهم بتأثيرات هذا التغير وتداعياته في قطاعات ومكونات البيئة المحلية، لذا فإن علماء الشبكة يمثلون داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير، وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته، وتعزيز قدرات التكيف معه.

تشريعات وخطط وطنية

ولفتت إلى أن شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ، تعد واحدة ضمن مجموعة من جهود وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعد الجهة الاتحادية في تنفيذ توجهات الدولة بشأن تغير المناخ، حيث عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد بنية قوية تضم تشريعات ومشاريع ومبادرات، تدعم قدرة كافة قطاعات الدولة على التعرف على التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، حيث أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050، والبرنامج الوطني للتكيف، وأعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية في الدولة وغيرها الكثير.