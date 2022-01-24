بلدية أبوظبي تغلق مسلخ الجمهور وسوق الماشية في منطقة الميناء

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أنها بصدد إغلاق مسلخ الجمهور وسوق الماشية الواقع في منطقة ميناء زايد بأبوظبي ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأفادت البلدية إلى أنه سيتم نقل جميع الخدمات المقدمة في مسلخ الجمهور إلى المسلخ الآلي الكائن بمنطقة ميناء زايد في أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أن الإغلاق يأتي في إطار تحسين الخدمات وتنفيذ العمل التنموي والارتقاء بجودة الخدمات، ولإسعاد المجتمع.

ودعت البلدية الجمهور إلى استخدام التطبيقات الذكية المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل والموضوعة في خدمة الجمهور، حيث يمكن طلب الذبائح من خلال تطبيق «ذبيحتي» وتطبيق «ذبائح الجزيرة»، وتطبيق «ذبائح الإمارات». حيث تفيد التطبيقات الذكية بتجهيز طلبات الجمهور وإيصالها إلى منازلهم، داعيةً أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين وتحقيق التباعد الجسدي المطلوب، حيث تتوافر خدمة توصيل الذبائح للراغبين من الجمهور الكريم وبرسوم رمزية.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بعدم الذبح في البيوت أو الأماكن العامة أو أي مكان خارج المسالخ المرخصة بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري حفاظاً على صحة الجمهور وعائلاتهم من الأمراض الناتجة عن تلوث اللحوم إذا ما تمت عمليات الذبح في الأماكن العشوائية.

وأوضحت البلدية أن الإجراءات الصحية والوقائية ما تزال متبعة في كافة مسالخ بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإجراء الفحص البيطري قبل الذبح على الحيوانات الحية، وبعد الذبح على اللحوم المذبوحة من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط الصحية، وذلك من قبل طاقم طبي بيطري مؤهل ومتخصص مكون من الأطباء البيطريين الموزعين على مسالخ البلدية، إضافة إلى مسؤولية قسم المسالخ القيام بجولات تفتيشية على أسواق المواشي للكشف البيطري على الحيوانات في أسواق البيع.