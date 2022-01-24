إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين

آمنة الكتبي(دبي)

أطلق مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في جناح فزعة في إكسبو دبي، وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة ومدَّتها ثلاثة أشهر.

وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة أن مدة المبادرة 3 أشهر، موضحاً مدى أهمية تسجيل الأسلحة غير المرخصة التزاماً بالقانون، وإن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، لتسوية أوضاعهم وذلك بتوفير غطاء قانوني لما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.

ودعا المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة والمسارعة بتسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال الفترة المعلن عنها.

وبدوره قال العقيد أحمد سعيد المزروعي، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، بأن جهودنا تتكامل بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع، ونؤكد حرصنا على مساعدة المواطنين لترخيص الأسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة تساعدهم على تسجيل السلاح والذخيرة، أو التخلص من الأسلحة غير المرخصة في حال رغبتهم بذلك، أو طلب تعطيلها أو تسليمها أو التنازل عنها من خلال خدمة إلكترونية مجانية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني(www.moi.gov.ae) والتطبيق الذكي لوزارة الداخلية (moiuae).

وبين أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، لذا نود تذكير المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري وما تشملها من احتياطات أمن وسلامة لتخزين السلاح الناري في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، واحتياطات الأمان عند نقل السلاح الناري أو استخدامه، كما يمكنهم الاطلاع أكثر ومعرفة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للحملة لتحميل دليل الإرشادات.

ودعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldaraman.ae وزيارة الموقع الإلكتروني www.aldaraman.ae للحصول على المزيد من المعلومات حول المبادرة، ومعرفة تفاصيل القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، كما خصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقم اتصال مجاني 8005000 للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراءات تسجيل الأسلحة والذخائر.