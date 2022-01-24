خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية إسبانيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالدولة

أدانت إسبانيا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا. وأعرب معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات. كما أعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.