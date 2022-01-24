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خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية إسبانيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالدولة
عبدالله بن زايد
الإثنين 24 يناير 11:48

أدانت إسبانيا الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا. وأعرب معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات. كما أعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
إسبانيا
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