وزارة الدفاع تعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ الحوثية التي استهدفت أبوظبي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن، من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على إمارة أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.



وأرفقت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يبرز استهداف منصة الصواريخ البالستية وتدميرها بشكل كامل.