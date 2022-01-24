الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزيرة خارجية كوسوفو تدين الإرهاب الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات
عبدالله بن زايد
الإثنين 24 يناير 11:16

أدانت جمهورية كوسوفو الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والذي وقع يوم 17 يناير الجاري.. وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو. وأكدت معاليها - خلال الاتصال الهاتفي- إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وأعربت معاليها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
كوسوفو
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©