خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزيرة خارجية كوسوفو تدين الإرهاب الحوثي وتؤكد تضامن بلادها مع الإمارات

أدانت جمهورية كوسوفو الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والذي وقع يوم 17 يناير الجاري.. وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو. وأكدت معاليها - خلال الاتصال الهاتفي- إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وأعربت معاليها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.