علامات فارقة في مسيرة "سلطان الشارقة"

يمثل يوم الـ 25 يناير مناسبة عظيمة ومهمة في تاريخ إمارة الشارقة نستذكر من خلاله ما تحقق للإمارة من إنجازات نوعية بفضل قائد معطاء وهب فكره وحكمته لخدمة أبنائه وجعل الشارقة في ظل قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة تخطو خطوات ثابتة وواثقة على درب التميز والريادة.

فمنذ نصف قرن كانت إمارة الشارقة على موعد مع تحول تاريخي ومنعطف تنموي جديد يبني مستقبلها المشرق حين تولى مقاليد الحكم فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليبدأ العمل والإنجاز وتنطلق حقبة متجددة من التنمية والبناء والتطوير والتحديث في ربوع الإمارة لتشهد الشارقة على مدار 50 عاماً نهضة حضارية وتقدماً وازدهاراً في كافة مجالات وقطاعات العمل والإنتاج والحياة.

وشكل صباح يوم 25 يناير من العام 1972م يوماً فارقاً في تاريخ إمارة الشارقة حيث تمت الدعوة إلى اجتماع طارىء لعائلة القواسم تم خلاله الموافقة على تنصيب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكماً لإمارة الشارقة.

وخطب حينها سموه في الحضور قائلاً: " أعينوني لكي أكون ابناً باراً لكبيركم وأخاً وفيّاً لأوسطكم وأباً حنوناً لأصغركم". وعلى هذا النهج الإنساني والالتزام الأصيل والاهتمام الكبير بكافة أفراد الأسرة والتنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة في مختلف جوانبها مرت خمسة عقودٍ كاملة كان فيها "سلطان الشارقة" كما تحدث سموه أول مرة حاكماً حليماً متواصلاً يقودُ السفينة بالعلم والحكمة والمعرفة وكما اختارت العائلة الكريمة سموه متحملاً للمسؤولية الكاملة تجاه الإنسان وحتى لحماية البيئة بكاملها لتنجح إمارة الشارقة في تحقيق استقرار المجتمع والارتقاء به عبر الاهتمام بالتعليم والجذور والأصول والتراث والعادات والتربية الصحيحة ولتصبح الإمارة إحدى الأماكن الرائدة والمرموقة في تحقيق رفاهية الإنسان في كافة جوانبه التعليمية والأسرية والمجتمعية والاقتصادية والدينية والثقافية والصحية والرياضية وغيرها.

اكتشاف النفط في الشارقة

وفي 9 أكتوبر 1972 أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر أثير إذاعة الشارقة عن اكتشاف النفط في الشارقة وسط فرحة كبيرة من كافة المواطنين وقام سموه بتسمية الحقل الذي تم الحفر فيه واكتشاف النفط بـ"مبارك" تيمناً من سموه ليحلّ بالبركة والخير على أهل الشارقة.

تدعيم الكيان الاتحادي

وفي 4 نوفمبر 1975 ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمةً تاريخيةً مهمة بمناسبة افتتاح مبنى دائرة المرور تضمنت عدداً من القرارات التي دعمت المضي قدماً نحو تحقيق الوحدة الكاملة وكان أبرز هذه القرارات: دمج دوائر الشرطة والأمن العام بالشارقة في وزارة الداخلية ودمج دوائر العدل في وزارة العدل ودمج إذاعة الشارقة في وزارة الإعلام ودمج إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة المواصلات وإلغاء الحرس الوطني كقوة دفاع الشارقة وضمّ أفراده إلى وزارة الداخلية.

علم الاتحاد في الشارقة

في 6 نوفمبر 1975 خاطب صاحب السمو حاكم الشارقة المسيرة المؤيدة القرارات التاريخية بدعم الكيان الاتحادي وقام سموه وهو يحمل علم الاتحاد بيده بالقرب من السارية التي رُفع عليها علم الشارقة وخطب في جموع الحاضرين قائلا : "إن هذه الدولة لها رئيسٌ واحد وعلمٌ واحد فلنطبّق القول بالفعل فنستبدل علم الشارقة برفع العلم الاتحادي ونرفعُ علم الاتحاد خفاقاً عالياً فوق جميع المؤسسات والدوائر في الشارقة".

افتتاح ميناء خورفكان

في 7 أبريل 1979م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة ميناء خورفكان ليكون شرياناً حيوياً للتوريد والتصدير وميناء للحاويات وأحدث الميناء حركة تجارية واقتصادية واسعة ووفر فرص العمل للناس. - إعلان ثورة الثقافة. في 18 أبريل 1979م أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة مقولة سموه الشهيرة: " آن الآوان لوقف ثورة الكونكريت في الدولة لتحل محلها ثورة الثقافة" جاء ذلك خلال عرض مسرحية "شركة العجائب" التي كانت ستقدمها فرقة المسرح القومي للشباب في قاعة أفريقيا.

افتتاح مطار الشارقة الدولي

في 21 أبريل 1979م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مطار الشارقة الدولي الجديد ليكون شرياناً جوياً يربط الإمارة بالعالم ليتبوأ المطار مكانةً هامةً حالياً ويحصد الإنجازات ويستقبل ملايين المسافرين. -افتتاح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. في 20 أكتوبر 1979م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كأول مدينة متخصصة لذوي الإعاقة وضمت المدينة الحديثة خمس مؤسسات اجتماعية هي: الرعاية والإيواء ومؤسسة التربية الفكرية ومعهد الأمل والنور ومعهد محو الأمية والتأهيل.

افتتاح منتزه الجزيرة

في 30 أكتوبر 1979م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة منتزه الجزيرة الأكبر والأحدث في ذلك الوقت لتقديم خدماته الترفيهية والتعليمية عبر الألعاب للأطفال وليكون متنفساً عائلياً متميزاً وتطورت المشروعات الترفيهية والتعليمية العائلية لتضم إمارة الشارقة العديد منها وتصبح الإمارة حديثة واسعة للجميع. - برنامج التخطيط الصناعي. في 31 ديسمبر 1979م أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة أن خطة التخطيط الصناعي أصبحت تؤتي ثمارها حيث كان تخطيط المنطقة الصناعية للصناعات الخفيفة قد بدأ يبرز والمصانع تُشيّد وتبدأ أعمالها وتواصل التطور الصناعي في الإمارة وأصبحت تمتلك عدداً من المناطق الصناعية الكبرى التي تضم الآف المصانع والشركات المتنوعة المجالات.

انشاء دائرة الثقافة والإرشاد

في 30 أبريل 1981م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً يقضي بإنشاء دائرة الثقافة والإرشاد لتكون مختصة بشؤون الثقافة والفنون والرياضة والتراث والإعلام الدائرة تفرعت منها عدة دوائر متخصصة فكانت مؤسسة الشارقة للفنون وهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر ومجلس الشارقة الرياضي ومعهد الشارقة للتراث والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وغيرها من المؤسسات المتخصصة. - أول معرض للكتاب. في 18 يناير 1982م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة النسخة الأولى من معرض الكتاب العربي في مركز إكسبو بالشارقة والذي تطورت مسيرته عبر أربعة عقود متواصلة وأصبح أكبر معرض كتاب في العالم في حقوق النشر والتأليف في نسخته الـ 40 عام 2021م كما افتتح سموه في اليوم نفسه معرض الفنون الجميلة الذي ضم أعمال فناني وفنانات جمعية الإمارات للفنون الجميلة.

نفط المناطق البرية

في 20 يونيو 1982م تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في مجمع إنتاج النفط والغاز الذي اكتشف في منطقة الصجعة بالشارقة ليشكّل دعماً لموارد إمارة الشارقة ويسهم في تقدمها ورفاهية السكان وإنجاز البنية التحتية المتكاملة ويمتد خيرها مع الإكتشافات السابقة لخير الإمارة وأهلها. - أول مهرجان للفنون. في 1 مارس 1984م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مهرجان الفنون الوطني الأول كتظاهرة فنية متكاملة وشمل المهرجان معارض فنية وندوات وشعر ومحاضرات متنوعة وواصلت الإمارة في دعمها للثقافة فتعددت المهرجانات للمسرح والفنون والخط العربي والشعر والشعر الشعبي والآداب وغيرها.

أول دورة لأيام الشارقة المسرحية

برعاية ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة تم في 20 مارس 1984م افتتاح الدورة الأولى لأيام الشارقة المسرحية والتي جاءت لبناء نهضة مسرحية بالشارقة وواصلت الأيام حضورها لتكون إحدى المحطات الرئيسة للمسرح. وأضيفت مهرجانات متنوعة مثل المسرح المدرسي والصحراوي والجامعة والشبابي والخليجي.

المهرجان الأول لثقافة الطفل

في 9 فبراير 1985م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المهرجان الأول لثقافة الطفل وذلك في مبادرة كانت هي الأولى من نوعها تحت شعار /الطفل أولاً/ وقال سموه في افتتاح المهرجان : " إن الطفل هو قائد المستقبل وإن الاهتمام به يجب أن يكون في أول خطط وتوجهات أي مجتمع يريد الخير لنفسه".

افتتاح تلفزيون الشارقة

في 11 فبراير 1985م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة وسط حضور كبير من الإعلاميين من مختلف الدول . - أول مركز ثقافي للأطفال. في مايو 1985 وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم افتتاح المركز الثقافي بالشارقة والذي يختص بتوفير كافة المعينات للأطفال للتعلم والقراءة في أجواء فنية ثقافية وقدمت الشارقة نموذجاً لتكون أول مدينة في العالم صديقة للسن والطفل.

أول درجة دكتوراه

في 10 مايو 1985 وفي العاصمة البريطانية لندن ناقش صاحب السمو حاكم الشارقة أطروحته الأولى لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة أكستر.

أول مخيم للمعاقين

في 19 يناير 1986م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مخيم الأمل الأول للمعاقين والمعرض الفني للمعاقين بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

متحف الشارقة للآثار

في 5 يناير 1993 افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة متحف الشارقة للآثار والذي أتى في إطار إهتمام سموه بالتراث الوطني وحفظه وحماية المستكشفات الآثارية الجديدة. - بينالي الشارقة للفنون. في 14 أبريل 1993 افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة بينالي الشارقة الأول للفنون التشكيلية والذي نظمته جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام كحدث فني عالمي مرموق وأصبح الآن أحد أهم المهرجانات الفنية بتنظيم مؤسسة الشارقة للفنون.

متحف الشارقة للفنون

في 13 أبريل 1995م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة متحف الشارقة للفنون والذي يعتبر الأول من نوعه بمنطقة الخليج. وفي 9 أبريل 1997م تم افتتاح المعالم الرئيسة الثلاثة لمنطقة الفنون وهي: مركز الشارقة للفنون ورواق الشارقة للفنون والمقر الجديد لمتحف الشارقة للفنون.

منتزه الصحراء

في 8 نوفمبر 1995م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة منتزه الصحراء والذي ضمّ متحف التاريخ الطبيعي والحديقة النباتية التي تعتبر تجسيداً حيّاُ لمختلف المناطق البيئية في الدولة وتطور المنتزه ليصبح مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية ويضم عدداً من الحدائق والأماكن التي تقدم صورة متكاملة عن البيئة وأهمية المحافظة عليها.

المجلس الأعلى للطفولة

في 9 نوفمبر 1995م أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن إنشاء المجلس الأعلى للطفولة وذلك خلال استقبال سموه وفداً من المشاركين في ملتقى أطفال العرب الأول.

متحف الشارقة العلمي

في 17 أبريل 1996م تم افتتاح متحف الشارقة العلمي والذي كان الأول من نوعه ليقدم للأطفال والكبار الفرصة لاكتشاف العلوم والتمتع بالمعروضات العلمية والارتقاء بالتفكير العلمي والمعرفي. - أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. و في 13 يوليو 1996م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة قانونا بإنشاء أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كأول أكاديمية عربية تعني بالعلوم الشرطية وأول تجربة عربية لتخريج متخصصين بدرجة علمية في علوم الشرطة.

مجلس شورى أطفال الشارقة

في العام 1997م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة أولى جلسات مجلس شورى أطفال الشارقة كأحد المؤسسات المتخصصة للأطفال والتي تتميز بها إمارة الشارقة وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: غرس مباديء الشورى في الأطفال وصقل شخصياتهم والإلتزام بأدب الحوار وتطوير الثقافة العامة وأسس المناقشة. - حصن الشارقة. في 10 أبريل 1997م افتتح سموه "حصن الشارقة" والذي أعيد بناؤه بميدان "البرج" في حي الشيوخ بالشارقة القديمة كأحد أهم المعالم التاريخية لإمارة الشارقة. - افتتاح الجامعة الأميركية. في 9 فبراير 1998م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة الجامعة الأميركية في الشارقة كأول جامعة تضمها المدينة الجامعية . - إفتتاح جامعة الشارقة. في 14 مارس 1999م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة جامعة الشارقة . - المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. في 16 نوفمبر 1999م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة قانوناً بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بهدف معاونة سمو الحاكم في أداء مهامه وممارسة السلطات بجانب سلطة الإشراف العام على أعمال الدوائر الحكومية وتوجيهها بما يحقق التنمية المستدامة في الإمارة.

المجلس الاستشاري

في 6 ديسمبر 1999م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً بإنشاء المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة والذي يقوم بمساعدة الجهات الحكومية لخدمة الصالح العام ومناقشة مشروعات القوانين وأعمال الرقابة وبحث كافة الأمور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي اليوم التالي 7 ديسمبر 1999م تفضل سموه بافتتاح الجلسة الأولى لإنعقاد المجلس والتي عقدت بدار الحكومة.

المجلس الأعلى للأسرة

في 26 فبراير 2000 م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة في إمارة الشارقة وذلك في إطار اهتمام سموه الكبير بالأسرة ويختص المجلس بالعديد من الأهداف الخاصة بالأسرة والطفولة من تشريعات وإجراءات ومساعدة وإشراف وتنفيذ.

ويعتبر المجلس أحد أهم المؤسسات التي تتميز بها الشارقة عبر رعايته ودعمه للأطفال والناشئة والشباب، وصقل مواهبهم وكافة أفراد الأسرة. - مجلس شورى شباب الشارقة. في 13 فبراير 2005م افتتح سموه مجلس شورى شباب الشارقة ، في إطار دعم سموه لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وبناء الوطن وتنشئتهم ليكونوا أفراداً ومواطنين صالحين في المجتمع.

مجلس الشارقة الرياضي

في 1 نوفمبر 2006 م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء مجلس الشارقة الرياضي بهدف رعاية الشباب في الأندية الرياضية وتنظيم المنافسات والأنشطة المتنوعة ورفع مستوياتهم الرياضية وتنمية مواهبهم والإشراف العام على المؤسسات الرياضية بالإمارة وتطويرها.

مركز إكسبو الشارقة

في 16 سبتمبر 2002م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مركز إكسبو الشارقة في مقره الجديد. وكان المركز قد انطلق برعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العام 1977م ليكون أحد أرقى وأكبر مراكز المعارض وأكثرها تقدماً في الدولة ومنطقة الخليج.

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

في 28 فبراير 2008م دشّن صاحب السمو حاكم الشارقة المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في منطقة الممزر وتعد الغرفة من أوائل الغرف التجارية في المنطقة حيث صدر مرسوم إنشائها من سموه في العام 1970.

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/

تأسست /شروق/ بموجب مرسوم أميري للعام 2009م أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة وتعدّ /شروق/ القوة المحركة لتحوّل الشارقة وتطوّرها وتلتزم بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية . - الحضانات الحكومية. في 17 أكتوبر 2012م أصدر سموه قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات دور الحضانة في إمارة الشارقة وذلك للبدء في إجراءات إنشاء دور الحضانة في الإمارة وواصل مشروع الحضانات الحكومية تقدمه وتطوره ليكون أحد أكبر المشروعات الرائدة لدعم الأطفال والأسرة والأم العاملة.

افتتاح الجامعة القاسمية

في 25 أبريل 2015 م تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح الجامعة القاسمية كإضافة جديدة مميزة للمدينة الجامعية بالشارقة وهي جامعة إسلامية متخصصة تركز على تدريس الطلبة من جميع أنحاء العالم بمنح دراسية كاملة في التخصصات الأكاديمية بجانب التركيز على العلوم العربية والإسلامية وأسسها سموه لتكون هدية الشارقة إلى كل العالم. - المنتدى الدولي للإتصال الحكومي. في 26 فبراير 2012 م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كأول منتدى متخصص لمناقشة الاتصال الحكومي.

معهد الشارقة للتراث

في 11 ديسمبر 2014م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء معهد الشارقة للتراث ليكون مركز إشعاع ثقافي وعلمي يتصف بالتميز والإبداع بما يخدم التراث الثقافي الإماراتي والعربي.

مبنى بلدية الشارقة الجديد

في 21 مايو 2015م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المبنى الجديد لبلدية مدينة الشارقة الجديد وهي من أقدم البلديات في الدولة ويرجع تاريخ إنشائها إلى العام 1927م.

المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر

في 12 أكتوبر 2016 افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر " وهو المهرجان الأول من نوعه والمتخصص في التصوير الفوتوغرافي وفق فعاليات متكاملة وورش عمل متخصصة.

مجمع اللغة العربية بالشارقة

في 18 ديسمبر عام 2016 أصدر سموه مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية بإمارة الشارقة ليكون مؤسسة أكاديمية تُعنى بقضايا اللغة العربية ودعم المجامع اللغوية العلمية في العالَمَينِ العربي والإسلامي وليشكل همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي والمعجمي بين الباحثين في شتّى دول العالم.

مجلس الشارقة للإعلام

في 13 فبراير 2017م أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للإعلام والذي يختص برسم السياسات الإعلامية للإمارة وتعزيز مكانتها عالمياً والإشراف على الجهات الإعلامية بالإمارة ويضم المجلس هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام /شمس/.

هيئة الشارقة للكتاب

في 30 أكتوبر 2017م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مبنى هيئة الشارقة للكتاب المختصة بشؤون الكتاب وتنظيم الفعاليات المختلفة له بجانب تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنوياً كما افتتح سموه مدينة الشارقة للنشر وهي أول منطقة حرة للنشر في العالم. - أكاديمية الشارقة للعلوم الأدائية. في 1 أكتوبر 2019م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة أكاديمية الشارقة للعلوم الأدائية الأولى من نوعها في العالم العربي كأكاديمية متخصصة في الفنون المسرحية والأدائية. - هيئة الشارقة للتعليم الخاص. في 5 أكتوبر 2019 افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المقر الجديد لهيئة الشارقة للتعليم الخاص وهي الهيئة المشرفة والمسؤولة عن تنظيم التعليم بالمدارس الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العام.

مدينة الشارقة للإعلام " شمس"

في 28 أكتوبر 2019م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة المبنى الرئيس لمدينة الشارقة للإعلام /شمس/ لتكون إضافة متميزة لمؤسسات الإعلام بالإمارة وهي هيئة منطقة حرة ومدينة إعلامية متكاملة الخدمات.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

في 11 ديسمبر 2019م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في خورفكان كأول أكاديمية متخصصة في الدولة في علوم وهندسة وكافة تخصصات النقل البحري. -

بيت الحكمة. في 9 ديسمبر 2020م افتتح سموه " بيت الحكمة " المشروع الحضاري الجديد الذي يدمج بين مفهوم المكتبة الشاملة والملتقى الأسري الاجتماعي والثقافي وجاء إنشاء بيت الحكمة تزامناً مع إحتفالات إمارة الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب. - مجمع القرآن الكريم. في 24 ديسمبر 2020م افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مجمع القرآن الكريم بالشارقة وذلك كأكبر مجمع متخصص في علوم القرآن الكريم ومقتنياته وتدريسه وحفظه في العالم.

مجمع اللغة العربية بالشارقة

في 18 ديسمبر عام 2016 أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية بإمارة الشارقة ليكون مؤسسة أكاديمية تُعنى بقضايا اللغة العربية ودعم المجامع اللغوية العلمية في العالَمَينِ العربي والإسلامي وليشكل همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي والمعجمي بين الباحثين في شتّى دول العالم.

المعجم التاريخي للغة العربية

هو مشروع ضخم للأمة العربية والإسلامية تولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مهمة النهوض به ليُكمل حلماً كبيراً راود علماء اللغة العربية منذ بدايات القرن العشرن.. وأطلق سموه في 2 نوفمبر 2021 المجلدات الـ 17 الأولى من "المعجم" في إنجاز ثقافي وحضاري شكل إضافة كبيرة في سيرة الأمة العربية وتغطي المجلدات الأحرف الخمسة الأولى: الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم.

مفاتيح المدن

تقديراً لصاحب السمو حاكم الشارقة ولإسهامات سموه الكبيرة في مختلف المجالات الاجتماعية والأدبية والثقافية والعلاقات بين دولة الإمارات وبقية دول العالم تفضل سموه بتقبل عدد من المفاتيح الرمزية للمدن المختلفة حول العالم بجانب مفتاح الأمل الذي قُدّم لسموه تقديراً للجهود الكبيرة والإنجازات التي حققه لقطاع الطفل في الشارقة وكل أقطار الوطن العربي. ويُعد تقديم مفتاح المدينة تقليداً عالمياً له رمزيته الكبيرة للتعبير عن الأدوار المهمة على الصعيد الاجتماعي والإنساني والتنموي الذي لعبته الشخصية المحتفى بها ويقدمه عمدة المدينة. ففي السادس من مايو 1976م وصل سموه إلى مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية حيث استقبله عمدة المدينة وكرّمه بإهدائه مفتاح المدينة تقديراً لأدوار سموه الكبيرة في العديد من المجالات الإجتماعية والثقافية داخل وخارج الإمارات.

وفي 10 يوليو 2003م قدم معالي خوسيه تورس أوتادو عمدة مدينة غرناطة الإسبانية مفتاح المدينة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لمآثر سموه الكبيرة على المدينة وجهود سموه الحضارية في تطوير العلاقات العلمية والثقافية بين الشارقة وغرناطة بجانب تكفل سموه بإنشاء المسجد الجامع بغرناطة وترميم عدد من أهم المباني التاريخية في المدينة.

وفي 11 نوفمبر 2009م خلال زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة إلى دار كلمات للنشر والتوزيع قدمت الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي حفيدة سموه مفتاح الأمل هدية إلى سموه تعبيراً عن حب الأطفال وتقديرهم لسموه على كل ما يبذله من أجل أطفال العرب والإسلام والعالم قاطبة.

الشهادات العلمية والفخرية

من أبرز الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها سموه خلال مسيرته العلمية: الدكتوراه في التاريخ من جامعة اكستر بريطانيا 1985م والدكتوراه في التاريخ من جامعة درهام بريطانيا 1999م كما نال سموه عضوية مجلس جامعة كامبرديج بريطانيا 2004م وعضوية أكاديمية العلوم لشبونة البرتغال 2013م.

وعلى مستوى درجة الدكتوراه الفخرية فقد تم منح صاحب السمو حاكم الشارقة عددا كبيرا من هذه الدرجات الرفيعة المستوى في عدد من التخصصات ومن مختلف جامعات العالم ومن أبرز درجات الدكتوراه الفخرية التي منحت لسموه الدكتوراه الفخرية في العلوم - باكستان 1983م و في القانون - الخرطوم السودان 1986م في الآداب - اكستر بريطانيا 1993م و في التاريخ - موسكو روسيا 1994م.

وفي التربية - كوالالمبور ماليزيا 2001م و في الآداب والعلوم الإنسانية - إدنبرة إسكتلندا 2001م و في القانون - لندن 2003م و في الإدارة - ماك ماستر بريطانيا 2004م والدكتوراه الفخرية تقديراً لإهتمام سموه البالغ بنشر الثقافة والعلم من يريفان –أرمينيا 2005م .

وفي الطب الطبيعي من نيومكسيكو - الولايات المتحدة الأميركية 2006م و في الفلسفة من توبنجن - المانيا 2006م و في الإدارة عمّان الأردن 2008م و في الآداب - لندن بريطانيا 2008م و في العلوم الإنسانية - القاهرة مصر 2009م و الزمالة الشرفية للكلية الملكية - لندن 2009م و الدكتوراه الفخرية تقديراً لشخص سموه في دعم التعليم والثقافة من كانازاوا - اليابان 2010م و الدكتوراه الفخرية تقديراً لإنجازات سموه في مجال السياسة والاقتصاد من سيول - كوريا الجنوبية 2011م و في الفنون والآداب والفلسفة والدراسات الإنسانية - باريس فرنسا 2012م و في العلوم الاجتماعية – القاهرة 2015م و في العلاقات الثقافية والتعليم - كيرالا الهند 2017م و الدكتوراه الفخرية تقديراً وتكريماً لإسهامات سموه الثقافية والأدبية – كويمبرا البرتغال 2018م و في التنمية الحضرية والإقليمية - تورينو إيطاليا 2019م الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهود سموه في دعم الثقافة والبحث العلمي - مدريد إسبانيا 2019م والدكتوراه الفخرية في المسرح - الخرطوم السودان 2020م.

الشخصية الثقافية

تقديرا للمكانة الكبيرة التي يستحقها صاحب السمو حاكم الشارقة ولما قدمه سموه في مختلف المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والتراثية والمسرحية والعلمية والإجتماعية وغيرها ظلّ سجّل سموه ممتلئاً بالتقديرات العالمية واختيار سموه لشخصية العام في عدد من الدول الى جانب الفعاليات الكبرى داخل الدولة ومن أبرز هذه الاختيارات التي تقدم جانباً آخر من جهود سموه لدعم وتطوير والارتقاء بالعديد من المجالات: شخصية العام الثقافية في مهرجان القرين الثقافي - الكويت 2004م و شخصية العام المتميزة - جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - دبي 2004م و شخصية العام الثقافية - جائزة الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي 2010م و شخصية الإبداع الرياضي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم - دبي 2010م و شخصية العام التراثية - المركز العربي للإعلام السياحي - الشارقة 2013م و شخصية العام المسرحية - مهرجان المسرح الخليجي - الشارقة 2014م و شخصية العام الآسيوية - الاتحاد الآسيوي للشطرنج 2014م و شخصية العام الثقافية - مهرجان زهرة المدائن الفلسطيني 2015م.

جوائزٌ مستحقة

من أهم الجوائز التي نالها صاحب السمو حاكم الشارقة.. جائزة راشد للتفوق العلمي - دبي 1989م و جائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ الدولية - أبوظبي 2015م و جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة - أبوظبي، 2018م وجائزة مجلة "لاند سكيب" التقديرية الشارقة2019م و جائزة مسيرة عطاء - مؤسسة الفكر العربي أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة 2016م.

كما نال سموه عدداً آخر من الجوائز من خارج الدولة منها: جائزة حماية التراث الحضاري الإسلامي إسطنبول - تركيا 2000م و جائزة الملك فيصل العالمية - الرياض المملكة العربية السعودية 2002م و جائزة الأميرة فاطمة إسماعيل - القاهرة جمهورية مصر العربية 2008م و جائزة الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات - الخرطوم جمهورية السودان 2011م و جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز التقديرية - الرياض 2012م و جائزة رواد المسرح المدرسي الخليجي - المنامة مملكة البحرين 2012م و جائزة معرض لندن للكتاب 2017م و جائزة التميز العربي لدعم الإبداع الشعري – القاهرة 2020م، قلائد وميداليات.

ومن أهم القلائد والميداليات التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من جهات عالمية وكان التكريم داخل الدولة: ميدالية منظمة المؤتمر الإسلامي الشارقة 1990م وقلادة الذئب البرونزية من المنظمة الكشفية العالمية الشارقة 2016م والقلادة الدولية لخدمة الثقافة الشعبية – الشارقة 2019م وقلادة "بادن بأول" الشارقة 2016م.

وعلى المستويين العربي والعالمي تفضل سموه بقبول عدد من الميداليات والقلائد منها: الميدالية الذهبية من معهد الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إسطنبول تركيا 1990م و ميدالية ابن سينا الذهبية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - باريس فرنسا 1998م و ، ميدالية معهد العالم العربي - باريس 1998م و ميدالية حقوق الإنسان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - باريس 2003م وقلادة الكشّاف العربي من اتحاد الجامعات العربية - عمّان المملكة الأردنية الهاشمية، 2008م والميدالية الذهبية الهيئة العالمية للمسرح - شيامين جمهورية الصين 2011م و قلادة الجمهورية رفيعة القدر - القاهرة 2013م و ميدالية المعهد البرتغالي العربي للتعاون - لشبونة البرتغال 2013م و الميدالية الذهبية "العقل أولا ثم القوة" - كراكوف بولندا 2019م.

أوسمة ودروع

تفضل سموه بتقبل العديد من الأوسمة والنياشين والدروع التقديرية من عدد كبير من البلدان في مختلف أنحاء العالم تصدرتها أوسمة الدولة المحلية رفيعة المستوى: وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى في أبوظبي 1996م ووسام زايد جائزة رئيس الدولة التقديرية أبوظبي 2012م ووسام أم الإمارات أبوظبي 2019م.

ومن الدول الأخرى تفضل سموه بتقبل عدد من هذه الأوسمة والنياشين ومنها: وسام الجمهورية التونسية تونس 1975م و الوشاح المدني العريض - بلجيكا 1985م و وشاح الشرف – الخرطوم جمهورية السودان 1987م و وسام الأيسيسكو - الشارقة 1998م و وسام الجمهورية الفرنسية للآداب والفنون - باريس 2003م و وسام المسرح - الكويت 2004م و وسام الاستحقاق الوطني - داكار السنغال 2004م و وسام القديس ميسروب ماشتوتس - يريفان جمهورية أرمينيا 2005 و وسام مجلس التعاون الخليجي - الشارقة 2010م وسام جمهورية أرمينيا - يريفان 2013م و وسام أكاديمية العلوم - لشبونة البرتغال 2012م و وسام الاستحقاق الكبير مع النجمة الألمانية - المانيا 2014م و وسام الريادة والتميز - القاهرة جمهورية مصر العربية 2016م و وسام المنظمة العربية للتربية - الشارقة 2017م.

دروع تقديرية

وعلى صعيد دروع التقدير التي قدمت لصاحب السمو حاكم الشارقة فقد تركزت معظمها على تخصصات سموه الأكاديمية في التاريخ وعلم الآثار وجهود سموه نحو الطفولة في مختلف الدول إلى جانب دعم سموه للجامعات والمعاهد التعليمية العليا ونال سموه من داخل الدولة درع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشارقة 2020م.

كما نال سموه عددا من الدروع التقديرية من الدول العربية منها: الدرع الذهبي - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - تونس 1998م و درع الآثاريين العرب - القاهرة 2005 و درع اتحاد المؤرخين العرب - القاهرة، 2006م و درع التميز من مهرجان القاهرة للمسرح العربي - القاهرة 2008م و درع جامعة القاهرة المئوية الأولى - القاهرة 2015م و درع جامعة الدول العربية – القاهرة 2015م و درع جامعة الدول العربية بمناسبة يوم الوثيقة العربية - القاهرة 2015م و درع المعهد القومي للأورام - القاهرة 2017م و درع وزارة التعليم والبحث العلم - القاهرة 2017م و درع جامعة الدول العربية - القاهرة 2019 و درع الشخصية المتميزة - جامعة القاهرة 2019م.

50 حديثاً لصاحب السمو حاكم الشارقة خلاصة الحكمة والقيادة والتربية والتوجيه والمعرفة والتنمية

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى زيارته لهيئة كهرباء ومياه الشارقة في ديسمبر 2020م : " نحن على مدى السنوات التي مضت من حوالي 50 سنة زرعنا الإيمان في قلوب أبنائنا وبناتنا ليطمئنوا ،الله سبحانه وتعالى يقول /ألا بذكر الله تطمئن القلوب/ ثم بدأنا بإضافة العلم وهو دعامة رقيّ الشعوب وكذلك حبيّنا النفوس بالثقافة والثقافة تهذيب للأنفس ".

الكلمة أمانة

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في لقاء اتحاد كٌتاب وأدباء الإمارات وجمعية الناشرين الإماراتيين في 2021م : " الكلمة أمانة وهذه الأمانة لابد أن تُصانْ ويُحافظُ عليها وهنا تدخل فئات أخرى تغوي الكٌتّابْ وتستدرجهم الى أمور فيها مضرة للمجتمع للعادات و للتقاليد لكل الأمور من سُلّم القلم في يده فكأنما سُلّم سيفاً".

حاملة الثقافة

و قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل إطلاق الأجزاء الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية 2020م : " الشارقةُ احتسبها عند الله حاملةً الثقافة العربية وعاصمةً للغة العربية وكرّستُ حياتي لأجعلها موطناً للغة والأدب والفنون وموئلاً يلجأ إليه أهلُ الأدب وعشاق الثقافة والمعرفة".

علم الدولة

و قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل استقبال منتخب الدولة المشارك في دورة الألعاب البارالمبية 2021 : " نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً نتطلع إلى أن نجد منْ يرفعُ علم هذه الدولة عالياً ليس كمكسبٍ فقط وإنما كرمز مشاركةٍ لهذه الدولة في هذه المحافل الدولية نُشاهد علمها يرفرفُ فوق تلك الأنشطة".

إنجازات وطموح

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في وثيقة الخمسين 2021م : " لم يتحقق كل ما أنجز إلا من تركيز كبير على المحرك الرئيسي والحقيقي في عملية التنمية ألا وهو رأس المال البشري المواطن الذي كان ولايزال على قدر المسؤولية والثقة والطموح الكبير الذي وضعته له القيادة وسيقع على عاتقه تحقيق انجازات أكبر في الخمسين سنة القادمة".

حماية الإنسان

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في لقاء وفد شعراء فلسطين 2016م : " الثقافة هي المنفذ والملاذ في حالات عدم الإستقرار و الإنفلات الفكري وهي السبيل الأوحد لحماية الإنسان وصون الموروث الأدبي والفني للعرب ولكل الشعوب ".

حب الوطن

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح نادي خورفكان للمعاقين 2020م : " المجتمع يحتاج إلى نوع من التوجيه والتوجيه ليس بالكلام ، ولكن أن تقول له ذلك بإحساس هذه بلادك ، هذا وطنك هذا البلد الآن العالم كله يأتي إليها يحبونها وبهذه الطريقة تُحببّ الناس في بلدهم والإنسان إذا أحبّ بلده يدافع عنها حتى لا تشوبها شائبة إما بيده أو بلسانه أو بقلبه".

هُوية وانتماء

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح مركز كلباء لأشجار القرم 2021م : " كل الهمّ الذي أنا أحمله كيف أحافظ على هذا الإنسان ونحن نخاف من أشياء أخرى لا نشاهدها وهي دخيلة تُغيّر هويّتك تُغيّر انتمائك تُغيّر إيمانك تُغيّر عقيدتك وهذه كلها في النفوس".

مشروع حضاري

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل جائزة الشارقة الدولية لمناصرة اللاجئين - الدورة الأولى 2018م : " نؤكد على أن مشروع الشارقة الحضاري هو في جانبه الإنساني كله مبراتٌ وسباقٌ إلى الخير وتحقيق لمبادئ الأخوة الإنسانية في عالم اليوم ومن جانبنا ندعو أهل الخير أن هلموا إلى الخيرات فعالمنا اليوم أحوج ما يكون إلى البرّ والتوادّ والتراحم" .

ترتيب المستقبل

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح ندوة حفظ التراث السوداني - إيكروم - الشارقة 2019م: "التراث والتاريخ يعززان الانتماء الوطني وكل من لا يملك في الأرض شيئا سهلٌ عليه أن يرحل منها ولذلك هذا التراث بإثباته في الأرض وإعادة التراث غير الملموس هو إحياءٌ للذاكرة وترتيبٌ لمستقبل زاهر ".

تواصل عمومي

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020م: "كل من عاصر الشارقة خلال السنوات الماضية سيشهد على مدى اهتمام الشارقة وحرصها الكبير في تحقيق التواصل العمومي وتطبيقه وأن جميع ذلك قد مرّ على متابعي ومشاهدي قنوات الشارقة وإذاعتها وصحفها وبذلك نستطيع أن نكون مع عموم الناس".

مسؤولية مشتركة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح المقر الجديد لهيئة الشارقة للتعليم الخاص 2019م: " بالنسبة للتعليم ما في الفصل خاص بي أنا ولا أتساهل فيه ولذلك نعمل على الإرتقاء بهذه المدارس وهذه مسؤولية نحن كلنا نشترك فيها المدرّس وصاحب المدرسة وصاحب الفصل".

عزة وكرامة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح قناة الوسطى - الذيد 2020م : " تأبى البداوة أن تفارق أهلها والحمد لله هذا التراث وهذه القيم الموجودة هي من الحياة الأصيلة ليست الدخيلة ليست المزيفة ومن المفروض أن نبرز هذه العادات والتقاليد والقيم والشهامة والعزة والكرامة وليس نبرزها فقط بل نفاخر بها".

عيد خورفكان

قال صاحب السمو حاكم الشارقة عند افتتاح طريق خورفكان الشارقة الجديد 2019م : " يا أهل خورفكان سنكون إن شاء الله في كل سنةٍ وبهذا التاريخ نعتبر هذا اليوم عيد خورفكان، عيدُ خورفكان ليس معنى أن نحتفل فقط ونفرح وإنما لابد أن يكون هناك إنجازاتٌ في كثير من المجالات ربما يكون ضربٌ من الخيال أو حلمٌ فلنحلم بالخير لخورفكان".

حق أصيل

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل اليونيسيف 2018م : " أحبتي أطفال وشباب الشارقة اليوم نحن هنا لأجلكم وسنظل دوماً نعمل لأجلكم.. أبنائي..

بناتي أريدكم أن تعلموا أن كل ما نقوم به في الشارقة هو حقٌ أصيلٌ لكم وليس لنا فضلٌ عليكم به ومهما عملنا نشعر دوماً أننا مطالبون لهذا وفرنا لكم مجلس شورى أطفال الشارقة ومجلس شورى شباب الشارقة من حقكم أن تشعروا بأهميتكم في المجتمع حتى يكون انتمائكم إليه خيارٌ واعٍ مُدرك".

دعاء وابتهال

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل رابطة الخريجين جامعة الشارقة 2019م : " في كل ليلة عندما أخلد فيها إلى الفراش أبتهل إلى الله بالدعاء لهذا البلد فأقول: اللهم إني أودعتك هذا البلد اللهم احفظ نساءه اللهم احفظ أبناءه اللهم أسكنهم في الأخيار وأبعد عنهم الأشرار اللهم إن كانت هذه آخر ليلة فضعها في يد من يحبك يا الله".

رقيّ المجتمع

قال صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة في حفل جائزة الشيخ سلطان للشباب 2020م :" من يأتينا يجد فينا أولاً العزة والكرامة والالتزام بالدين وتعاليم الله سبحانه وتعالى وهذا واجب وكذلك الأمن والأمان نقوم به جميعاً لمن أتانا أو سكن معنا وكل هذه الأمور تريد الرّقي في هذا المجتمع لا نقول إنها غير موجودة لكن نقول بالإرتقاء وهو موجود في الأصالة والأصالة موجودة وفيها كل هذه القيم بهذا العمل نستطيع أن نضع البلد في قيمة ليست مادية وإنما إنسانية".

النبتُ الصالح

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل رابطة الخريجين- جامعة الشارقة 2018م : " نحن في تسارع مع الزمن و العلمُ يتغيّر يوماً بعد يوم وإذا سنقفُ عند هذه المراحل لن نلحقَ الرّكب. نهيّبُ بأبنائنا وبناتنا أن يجتهدوا وأن يأخذوا مسألة العلمِ مسألةً حقيقيةً وليس لنيّل الشهادة والوظيفة ما جئنا لهذا وما عملنا لهذا وإنما عملنَا لنغرس العلم في النفوس الخيّرة النفوس ذات التربة الصالحة التي ستعطينا إن شاء الله النّبتُ الصالح".

العلم والأخلاق

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل رابطة الخريجين - الجامعة الأميركية بالشارقة 2020م : " أبنائي وبناتي أسدي لهم إضافة إلى ما تعلموه في هذه الجامعة من علمٍ وتربيةٍ وأخلاق.. أن يحافظوا على الأخلاق لأن بالأخلاق تستوي كل الأمور".

الشعر العربي

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في لقاء الأدباء والكُتّاب العرب 2020م : " الشعر العربي نحن نُحييه مرة ثانية . وبعثُ الحياة في هذه المادة من الثقافة شيء مهم جداً لأن الشعر هو وجدان والشعر ليس ككتابة القصة أو كتابة الرواية وإنما كتابةٌ تنبع من الوجدان من العاطفة " .

عماد التطور

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح مؤتمر الإستثمار في المستقبل 2018م : " نؤكد على إيماننا الراسخ بأن الشباب إناثاً وذكوراً هم عماد التقدم والتطور في أي مجتمع في العالم وأن نؤكد أيضاً على ضرورة إعطاء الفرص الحقيقية لأبنائنا وبناتنا منذ الصغر للنمو والتعلم وإكتساب المهارات المجتمعية المتواكبة مع متطلبات العصر في بيئةٍ راعيةٍ مستقرة داعمة تؤهلهم لبدء وإنجاز درهم الهام الذي نتطلع ويتطلعون إليه طول العمر ونكرر مرة أخرى في بيئةٍ راعيةٍ مستقرة داعمة".

رعاية التراث

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح حملة "متحدون مع التراث 2017م : " أقول لأبنائي من الأجيال المقبلة التراثُ هويتكم ورمز وحدتكم فكونوا على قدر مسؤوليته لتمنحكم حضارة الأولين خيرها وتفشي السلام بينكم وتهيئ لأمنكم ونهوضكم وإني أدعو أيضاً المؤسسات القائمة على رعاية التراث أن تعي دورها وأهميته في مواجهة الظلام والخراب بجعل التراث حياً متفاعلاً في الحاضر والمستقبل" .

تنمية وطنية

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال تخريج دفعة الربيع لطلبة الدراسات العليا - جامعة الشارقة 2019م : " إننا نعمل كل ما من شأنه أن يُمكّن جامعة الشارقة من تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءةٍ عاليةٍ استئناف التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية ".

الشعر النبطي

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح مجلس الحيرة الأدبي 2019م : " الشعر النبطي أو الشعبي ليس خالٍ من الحاجة .. الجغرافيا والآثار والتراث والمخطوطات هذه كلها وسائل تعطيك مادة غنية وقيمة الشعر كذلك أنه يروي الحوادث خصوصاً الشعر النبطي المقبول والملموس عند العامة أي الناس والشعب".

استنارة العلم

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية 2018م : " هذه البقعة التي استنارت بالعلم والمعرفة تمشي بخطى سريعة هي الجامعة القاسمية وعماد هذه الجامعة القرآن الكريم واللغة العربية والملاحظ في تكوين الكليات خمس كليات وفي وسط العقد وهو كلية القرآن وهذا تكريم للقرآن الكريم نتمنى إن شاء الله أن نخّرج هذه الأجيال التي تتعلم هنا في هذه الجامعة ترجع الى أوطانها تُعطي العلم القرآني الصحيح".

برلمان الطفل

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح برلمان الطفل العربي 2019م : " برلمان الطفل العربي.. إنه حلمٌ ما بعدهُ حُلم بدأت الشارقة بتأسيس برلمان الطفل منذ زمنٍ بعيدٍ وتربي هؤلاء الأطفال على الممارسة الحقيقية للديمقراطية لأن طفل اليوم هو رجل وامرأة الجيل القادم هم الذين سيكونون على مستوى المسؤولية في المستقبل".

واجب الإنسانية

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى انطلاق القافلة الوردية 2020م : " نقول لأصحاب القلوب الطيبة تعال معنا .. يدك معنا .. جهدك معنا .. وقتك معنا .. قليلاً نستطيع أن نعمل شيئاً للإنسانية .. علينا واجب تجاه بلدنا .. تجاه قومنا تجاه ديننا .. وعلينا واجبٌ كذلك تجاه الإنسانية جمعاء".

مهد النهضة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في احتفال تسلم راية الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019 : " إن لقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب سيشجعنا ويشجع الأجيال التي تلينا على الإستمرار في نهجنا المبني على إعطاء الكتاب الدور الحقيقي المهم الذي يستحقه في حياتنا اليومية ،وسيدفعنا الى الإستمرار بتشجيع كل المبادرات الهادفة ‘لى صنع المعرفة والحضارة لتصبح بذلك الشارقة مهد النهضة الثقافية والفكرية العربية والإسلامية".

بداية الطريق

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال تكريم الدفعة الثانية من مشرفات الحضانة 2018م : " نحن ننظر إلى الجيل القادم نظرة خاصة وكأننا نريد أن تكون في هذه البلدة مدينة فاضلة إن شاء الله، ولن يأتي ذلك إلا أن يكون إنتاجكم أيها الآباء والأمهات إنتاج صالح، وما تزرعونه يكون هو بذرة صالحة في هذا المجتمع وعندما بدأنا نضع يدنا على النشء منذ البداية كان هدفنا أن نؤسس بداية الطريق".

توجيه المجتمع

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح نادي خورفكان للمعاقين نوفمبر 2020م : " مهمة نادي المعاقين ‘لى جانب الرياضة والثقافة وغيره هناك مسؤولية كبيرة وهي إعطاء الدروس والتوجيهات للمجتمع ولأصحاب الإعاقة أنفسهم حتى لا يزيدونها".

الثقافة أخلاق

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في معرض لندن الدولي للكتاب 2017م : " الثقافة أبوابها كثيرة وتريد لها وسائل وتريد لها بنيان صحيح ، الثقافة ليست كوب ماء أشربه ، الثقافة تراكمات يأخذها الفرد من الصغر الى أن يكبر، الثقافة تريد لها قبل كل شيء الأخلاق".

ممارسة الحياة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى استقبال نادي الشارقة الرياضي - قصر البديع 2019م : " كرة القدم ليست كباقي الألعاب ، كرة القدم هي ممارسة الحياة ، نريد اللعب النظيف الهاديء الذي فيه قيّم لهذه اللعبة الكريمة ، هذه نصيحة للصغار".

نجاح الجهود

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل تخريج طلبة جامعة الشارقة خريف 2018م : " مشاعر فخرٍ واعتزاز نعيشها في كل موسم من مواسم التخريج في جامعة الشارقة ، عندما نشاهد هذا الموكب المبارك من حملة مشاعل النور من الأبناء الذين نالوا النجاح العلمي لأن نجاحكم المؤشر الواقعي والعملي لنجاحنا ونجاح جهودنا في بناء صروح العلم والمعرفة".

رسالة الحكماء

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل حملة متحدون للتراث 2017م : " لقد قادت الشارقة على مدى أعوامٍ طويلةٍ سلسلة من المشاريع التراثية الرائدة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، ولم نتجاوز يوماً رسالة حكماء الإنسانية الذين قالوا إن الحكمة لا تمنح نفسها لمن يهملُ الأسلاف لذلك ينبغي علينا أن نعترف أن مهمة حماية التراث تتطلب عملاً جماعياً وتكاتفاً حقيقياً يبدأ بالأفراد والجماعات وينتهي بالأمم والثقافات ، و يثلج الصدر أن نرى أجيالنا المعاصرة تنظر إلى تراثنا بفخر وتعرف معناه وقيمته فتعمل ليظلّ حياً متفاعلاً وقائماً في الأوطان".

أمل الحياة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال انطلاق القافلة الوردية 2016م : " هذه الأرض لا تُشرق عليها شمسُ كل يوم إلا وتصنع أملاً للحياة، أملاً للحياة في العلاج ، أملاً للحياة في السكن ، أملاً في الحياة في الكرامة، أملاً في الحياة في عزّة النفس ، أملاً في الحياة لتربية أجيالنا القادمة ، كل ذلك يأتي من عطاءِ الإنسان على هذه الأرض" .

غرس المعرفة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل تسلم راية الشارقة عاصمة للكتاب 2019 "إن فلسفتنا في الشارقة واضحة ونحن مستمرون عليها بإذن الله من يريد بناء اقتصاد قوي ومنتج أو بناء مجتمع متماسكٍ ومتراحم وتطوير العلم وتشجيع الاختراعات أو يكون لأمته دورٌ إيجابي ومتميز في هذا العالم ويكسب احترام القريب والبعيد فعليه أن يبدأ بغرس المعرفة في عقول الأفراد منذ الصغر منذ السنوات الأولى التي يبدأ فيها وعيُ الإنسان بالتشكل فبهذه الطريقة تضمن بناء جيل قاريء بعين ناقدة ومنحازةٌ للخير العام جيلٌ يقدّم الأخلاق على العلم .

تشجيع التميز

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في حفل جائزة سلطان لطاقات الشباب 2019م : " نحن نشجع التميز في جميع المجالات ، لا نفضّل مجالاً على آخر ، فمجتمعاتنا تحتاج أن يدفعها المتميزون في جميع المجالات ، ونحثكم على دخول المجالات التي تتناسب مع ميولكم ومواهبكم فهذه هي المجالات التي ستنبغون فيها وهي المجالات التي ستمتعون أنفسكم بها الى أقصى حد ببذل أقصى طاقاتكم فيها .

تطوير الإنسان

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح المجمع الرياضي مليحة 2018م :" نحن نستطيع أن ننشئ المباني والطرق ولكن تطوير الإنسان والارتقاء به ينبعث أولاً من الفرد ذاته ،ثانياً من أبيه ومن والدته وكذلك من المجتمع فنحن نهيئ لهم السبل والأماكن الخيّرة".

استقرار المجتمع

قال صاحب السمو حاكم الشارقة في لقاء الإعلاميين بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2018م : " التربية تبدأ من البيت ، من اللبنة الأولى ، إذا أصلحت هذا البيت، أصلحت المجتمع كله والمجتمع يريد استقرار، أي مجتمع تريد تطوره ويتعلم يريد استقرار".

حصيلة القيم

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال لقاء اتحاد الكُتّاب والأدباء العرب 2017م : " الثقافة ليست مكاسب ولا تعد على الأصابع ولا المكنات الحديثة و أصحاب الثقافة حصيلتهم القيم و الفكر الصائب لكل مصيبة ليكون رأيهم هو الأصوب".

مسؤولية كاملة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة عند لقاء رؤساء المجالس البلدية 2018م : " أنا بقدر ما أعمل لخدمة الإنسان كذلك مسؤوليتي أنا تجاه حتى البحر تجاه البرّ تجاه المدر تجاه الطين تجاه الصخر مسؤول مسؤولية كاملة ولكن أكبر مسؤوليتنا نحن هو الإنسان أن نرتقي به".

صورة الإنسانية

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018م : " أربعون سنة بلا توقف كل ما لدينا من طاقة وكل ما أوتينا من فكر أن نرتقي بالإنسان هذا الإنسان الذي ليس من تواجد على أرض الشارقة أو دولة الإمارات وإنما الإنسان في أي مكان نلتقي به في الكلمة الصادقة والمحبة والتعاون بوجودنا نحن جميعاً في إنسانية نتمنى أن تكتمل صورة الإنسانية".

دعم الأمة العربية

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018م : "نحن هنا في الشارقة نقوم بكل ما يدعم هذه الأمة العربية أكان في تراثها أكان في تاريخها أكان في لغتها وفي كل حاجة وفي كل الأبواب ونسارع والعمل شاق ونحن في يومنا نبدأ ليس من الشارقة وإنما من تطوان أو من موريتانيا أو من أي بلد.".

رعاية الأبناء

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل اليونيسيف 2018م : " إن رعايتنا لأبنائنا واجبٌ وتكليفٌ من الله عزّ وجل والتزام بأمننا واستقرارنا ورغبةً منا في التفوق الإنساني أولاً الذي أعتبره جسراً للتفوق في كافة المجالات".

أسس سليمة

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل اليونيسيف 2018م : " هدفنا في إمارة الشارقة كان وما زال أن نوفّر الأسس السليمة لبناء مجتمعٍ مستقر و مزدهر يٌشارك و يُبدع في رسم المستقبل وكذلك الحديث عن كيفية تمكينهم من تنمية قدراتهم لأداء واجباتهم في بناء مستقبل يليق بأحلامهم وبأحلامنا نحن أيضاً فمهما تطورت التقنيات وأدوات العمل والإنتاج سيبقى الإنسان بطموحه وفكره وإرادته باني التنمية وصانع الحضارات".

دعم المسرح

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي 2019م : " نحن ندعم المسرح أكان على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي أو على المستوى العربي ونشجع المسرحيين أن يتبنوا جيلاً من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح لأننا كما نقول نحن كلنا زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة".

حفظ البيئة

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح مجلس شورى أطفال الشارقة 2019م :" ترون هنا في الشارقة نحافظ على كل الأشجار و نجمعُ كل البذور و نحافظ على الحيوانات البرية نٌكثرها ونعيدها في الطبيعة نحاول أن نرجع الى هذه الأرض مثلما كانت نحاول أن نستزرعها مرة ثانية بالنباتات البرية ونحافظ عليها كل ذلك ينبع من حرصنا على بيئتنا على وطننا".

دور قيادي

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل جائزة سايمون ماسترز 2017م : " نحن فخورون بالقول إن الشارقة أصبحت تعتبر نموذجاً للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية والعالم العربي وهي معروفة بدورها القيادي في دعم ونشر قيم الآداب والثقافة نحن فخورون بالإمكانيات المتاحة لنا لإيجاد وضع الثقافة المثالي والمتوازن بين جذورنا الإسلامية وانتماؤنا التاريخي والتراثي".

ثقافة ووع

قال صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مهرجان المسرح الخليجي 2017م : " لقد دعونا باستمرار الى الاهتمام بالمسرح المدرسي لأنه يفرد ثقافة ووعياً مسرحياً كما ينمي ذائقة المتفرج و الاهتمام بمسرح الطفل و تربية وتنشئة وسلوكاً مما يعتبر إعداداً لشخصية الطفل المبتكر الموهوب و الاهتمام بالمسارح الفئوية و مسارح الشباب و مسارح الفتيات و المسرح الجامعي كلها تشهد بطاقات الموهوبين والموهوبات وتلمسٌ لحاجات الفئات الاجتماعية".

مجابهة الظلام

قال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017م : "مجابهة الظلام تكون بالنور والنور هو الكلمة الصادقة والعلم النيّر والثقافة التي تستطيع أن تملأ العقول الخاوية".