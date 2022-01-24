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وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات
وزارة الدفاع تعلن اعتراض و تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات
الإثنين 24 يناير 07:04

 أعلنت وزارة الدفاع اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة. 

المصدر: وام
صاروخ باليستي
أبوظبي
وزارة الدفاع
الإمارات
جماعة الحوثي الإرهابية
الحوثيين
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