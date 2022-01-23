سيف بن زايد يلتقي كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري

دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة الصديقة، والذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في «إكسبو 2020 دبي».

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة القائمة بين الإمارات وسنغافورة وسبل تعزيزها خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز التلاقي الدولي بين الشعوب وحضارات العالم.

وحضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وفاسواني كمال رام شاند سفير سنغافورة لدى الدولة، ونق تك هين، نائب أمين عام وزارة الخارجية السنغافورية المعني بشؤون آسيا، وسامويل تان، مدير عام شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، وأنق ويي يونق، المساعد الخاص لكبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي، وجيرمي لو، مساعد مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من دولة الإمارات ومن جمهورية سنغافورة.