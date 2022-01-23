دوقية لوكسمبورغ الكبرى تحتفي بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

احتفلت دوقية لوكسمبورغ الكبرى بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، وأعلنت تعهدها بالالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات المستقبل.

وبدأ الاحتفال - الذي حضره يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وروبرت لاور سفير لوكسمبورغ لدى الدولة - برفع العلم وعزف النشيد الوطني، تلاه عرض ثقافي موسيقي منوع، تضمن أداءً مميزاً لفرقة الموسيقى المعاصرة «يونايتد إنسترومنتس أوف لوسلين»، بمشاركة عازف الساكسفون أوليفر سليبين وعازفة الكمان دانييل هينيكوت، ثم عرض قصيدة «إنها تجذبنا» لكارلا لوكاريلي، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال يعقوب يوسف الحوسني: نعرف لوكسمبورغ بصفتها مركزاً عالمياً للخدمات المصرفية والتمويل كما تعد من أكثر الأماكن الخضراء على مستوى العالم، فيما يقدم جناح لوكسمبورغ الدولة كرائدة في مجالَي الاستدامة والابتكار.

وأوضح الحوسني أن العلاقات بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ نمت بشكل كبير منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل حوالي 42 عاماً، مشيراً إلى أن لدى البلدين رؤية مشتركة في ما يخص الابتكار وأهداف التنمية المستدامة، وقطاع الفضاء، وأكد تعاونهما على استكشاف آفاق جديدة أثناء فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» وما بعدها.