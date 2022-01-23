الجناح المصري في «إكسبو» ينظم «الاستثمار في المستقبل»

دبي (وام)

أكد د. عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية بمصر أن التعاون مع جامعة دبي واعد، من أجل تبادل الخبرات، وعقد شراكات تسمح بتبادل الطلاب والأساتذة وعمل برامج مشتركة في كافة المجالات، خاصة في مجالي الهندسة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف على هامش جلسة «الاستثمار في المستقبل» التي نظمها الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي ضمن فعالياته المستمرة، أن فرص الاستثمار في التعليم العالي بجمهورية مصر العربية واعدة ومُلهمة. ولفت إلى أن فعاليات الجناح المصري إكسبو 2020 دبي تتيح لمصر طرح أفكارها وإنجازاتها من مشروعات قومية في البنية التحتية، ومدن ذكية، ومجالات التعليم والصحة، مؤكداً أن التعليم المصري أصبح يواكب التطورات العالمية، وأحدث ما وصلت إليه من برامج دراسية وتعليمية.