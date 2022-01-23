سيف بن زايد يزور جناح المغرب في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جناح المملكة المغربية في «إكسبو 2020 دبي». واستمع سموه في الجناح، الذي يقام تحت عنوان «تراث المستقبل - من الأصول الملهمة، إلى التنمية المستدامة»، إلى شرح حول المعروضات وما تظهره لاكتشاف المملكة المغربية وتاريخها وهويتها، وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل وإستراتيجيتها في الالتزام بمستقبل مستدام لكوكب الأرض.

رافق سموه في الزيارة نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من ضباط الوزارة.