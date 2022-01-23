الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
سيف بن زايد يزور جناح المغرب في «إكسبو 2020 دبي»
سيف بن زايد خلال الجولة يرافقه زايد وخليفة بن سيف بن زايد (وام)
الإثنين 24 يناير 00:59

دبي (وام)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جناح المملكة المغربية في «إكسبو 2020 دبي».  واستمع سموه في الجناح، الذي يقام تحت عنوان «تراث المستقبل - من الأصول الملهمة، إلى التنمية المستدامة»، إلى شرح حول المعروضات وما تظهره لاكتشاف المملكة المغربية وتاريخها وهويتها، وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل وإستراتيجيتها في الالتزام بمستقبل مستدام لكوكب الأرض.

رافق سموه في الزيارة نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من ضباط الوزارة.

دبي
الإمارات
سيف بن زايد
المغرب
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020
إكسبو دبي
إكسبو دبي 2020
معرض إكسبو
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©