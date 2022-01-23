«إكسبو» انطلاقة مثالية لاستعادة النشاط العالمي

دبي (وام)

أكد أكاديمي بجامعة لويزفيل الأميركية أنه إسهاماً في ترجمة رسالة إكسبو 2020 دبي في «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يقدم الحدث العالمي العديد من المبادرات التي من شأنها تحفيز مجالات التعليم، مرتكزاً على سمعة دولة الإمارات في تذليل العقبات وتقديم الحلول عبر بنية تحتية عالمية المستوى، وأطر ملائمة للأعمال، ونظام بيئي مستدام لريادة الأعمال نابض بالحياة.

ولفت الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل الأميركية، إلى أن إكسبو 2020 دبي انطلاقة مثالية لاستعادة النشاط العالمي، لاسيما في ظل جائحة «كورونا».. وقال: إن الحدث العالمي فرصة متميزة للأكاديميين على مستوى العالم للتلاقي على أرض الإمارات ومشاركة الأفكار وتبادل الرؤى في جميع القضايا المختلفة، للوصول إلى أبرز الحلول العملية المستدامة لجميع المشكلات التي تواجه كوكب الأرض.

وبشأن ما لفت انتباهه داخل إكسبو دبي، أكد «الباز» أنه لا مستحيل مع كل من يريد تحقيق حلمه، وقال: إن الاستثمار في البشر أهم الموضوعات التي طرحها الحدث العالمي، وهي مسؤولية على جميع الأكاديميين من كل الجامعات، وهو ما وجدناه على أرض الواقع هنا.

وعن أبرز مجالات التعاون مع الجامعات الإماراتية، أوضح أنه شرف بالتعامل مع العديد من الجامعات الإماراتية، وقال: «بدأنا تطوير تكنولوجيا للكشف عن بعض الأمراض مثل أمراض سرطان الرئة والكشف المبكر عن الكلى المزروعة وكان تعاوناً مثمراً خلال السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن وجود تعاون جديد بين جامعة العلمين الدولية/ مصر/ مع جامعة دبي».

ونظراً لقدرات الدكتور أيمن الباز التحكيمية العلمية المتميزة، فقد تم اختياره في 2018 كمقيم دولي في مجلس اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا، بالإضافة لاختياره زميلاً للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وتمت تسميته زميلاً لمؤسسة كولتر لتميزه في الأبحاث الحيوية الانتقالية، وزميلاً للمعهد الأميركي للهندسة الطبية والبيولوجية لتميزه في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لأهداف طبية، وحصل على عشرات الجوائز والتقديرات المحلية والدولية.