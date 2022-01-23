تاريخ «البريد العراقي» يستقطب زوار «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

يشارك العراق بتاريخه المعروف والعريق في إكسبو 2020 من خلال معرض البريد العراقي والطوابع البريدية الأولى للعراق، ويشهد إقبالاً كبيراً ولافتاً من الزوار الذين يبدون إعجابهم بالطوابع المعروضة، حيث تحمل في طياتها تفاصيل ومعلومات غنية، ويتجلى فيها بعض محطات مهمة في تاريخ العراق عبر مراحل زمنية وسياسية مختلفة.

ومن بين الطوابع تلك السلسلة التي ظهرت في العام 1923، حيث التشكيلة ذات الـ 12 طابعاً والتي تضم ثمانية تصاميم مختلفة، تصور مناظر وصوراً من التاريخ القديم والحديث والمعاصر. ومن أبرز وأهم الطوابع ذلك الذي كانت تظهر عليه صورة ملك العراق فيصل الأول، وقد كانت قيمته السعرية روبية واحدة، وتم إصداره عام 1921، تبعه بعد ذلك إصدار سلسلة ذات 13 قيمة سعرية مختلفة، وذلك في العام 1931، وهو يعتبر من أغلى الطوابع العراقية، كما يعتبر طابع الملك غازي الأول الذي صدر في العام 1934 أحد الطوابع المهمة، ويعتبر أيضاً من أغلى الطوابع العراقية، وكان الملك غازي الأول أصدر 18 طابعاً.

وهناك أيضاً في الجناح طابع بريدي يعود لفترة مؤسس الجمهورية العراقية الرئيس عبد الكريم قاسم، الذي صدر سنة 1960 وكان عدد الطوابع التي إصدارها الرئيس عبد الكريم قاسم 26 طابعاً، وهو أيضاً من أغلى الطوابع العراقية.

ويعود أصل بداية ظهور ووجود البريد في العراق إلى العهد العثماني، وفي العام 1868 افتتحت بريطانيا مكتبين بريديين في العراق، وبدأ الاهتمام بالبريد الحديث بعد صدور نظام البريد العثماني في العام 1869، وأخذ يتطور من حيث النقل والإدارة والمعاملة، وباشرت السلطات في العراق بتأسيس مكاتب بريدية، وأنشأت العديد من دوائر البريد والخطوط البريدية الحديثة وسن قانون البريد العراقي في العام 1930.

وقال علاء الطائي، نائب مدير عام الشركة العامة للبريد العراقي، رئيس الوفد العراقي إلى إكسبو دبي، نحن سعداء بالتواجد في إكسبو دبي 2020، هذا الحدث الدولي المهم.