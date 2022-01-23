صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والمغرب

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي -خلال اتصال هاتفي- مع معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، سبل تعزيز أوجه التعاون، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، وتعاونهما في العديد من المجالات، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وجدد ميارة الدعوة لمعالي صقر غباش لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المزمع عقده في الرباط مطلع شهر مارس المقبل.

وتناول الاتصال بحث التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب معالي صقر غباش عن اعتزازه للدعوة لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى، مؤكداً أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والإفريقية في جميع المجالات وأهمية التنسيق والتشاور يكون أساسه الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والإفريقية، وكذا لعب دور جسر للتواصل بين المنطقتين، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات. و قدم دعوة رسمية إلى معالي رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية لزيارة دولة الإمارات.

يذكر أن «رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي» تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات، وتعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في سبيل العمل الفعال المشترك وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتكثيف جهودها في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.