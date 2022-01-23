20.6 مليون درهم من «دار البر» للمُحتاجين

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دار البر إنفاق 20.631.929 مليون درهم على شكل مُساعدات إنسانية، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021، عبر فروع الجمعية المنتشرة في الإمارات، استفاد منها 5363 حالة، من 41 جنسية من حول العالم.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، على نهج الجمعية وسياستها الثابتة، المتمثلة في الاهتمام الكامل بالشأن الإنساني الداخلي، عبر بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والعون للمحتاجين والمنكوبين والمرضى داخل دولة الإمارات، تطبيقاً لمفهوم (الأقربون أولى بالمعروف)، وتفعيلا للمفاهيم الوطنية لجمعية دار البر، وانسجاما مع البعد الوطني للعمل الإنساني والخيري الإماراتي، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وقال يوسف عبدالله اليتيم، مُساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المُجتمعية: إن المساعدات الإنسانية داخل الإمارات تضمنت 7 أبواب للخير في مجالات الحياة المتنوعة، هي المُساعدات العلاجية، المُخصصة لسداد تكاليف علاج المرضى غير القادرين مادياً، استفاد منها 69 مريضاً، بقيمة 1.250.296 مليون درهم، والمُساعدات الدراسية، الموجهة للطلبة المُعسرين، لتسديد رسومهم الدراسية، في المدارس والجامعات، استفاد منها 771 طالباً، بتكلفة 7.071.695 مليون.