5 استراتيجيات وراء تصدّر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

جاء حصول أبوظبي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام السادس ‏على التوالي، ليعزز موقعها وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار، ويعكس رعاية ودعم القيادة الرشيدة التي وضعت الأمن ‏والأمان على رأس أولوياتها لإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار، ما أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة في ‏مؤشرات الأمن العالمية، بما يدعم بشكل مباشر التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويرفع مستوى الطمأنينة في المجتمع، ويعزز ‏أهداف وقيم رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات.

وحصلت إمارة أبوظبي على تقييم المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام السادس ‏على التوالي، بحسب «مؤشر نومبيو» لأمان المدن 2022، متفوقةً على 458 مدينة. ويستند التقييم إلى رأي الجمهور وإجاباتهم على أسئلة متعلقة بتكلفة المعيشة ومستويات السلامة والتلوث والجريمة، حيث حققت أبوظبي النتيجة الأعلى بواقع 88.14. وإضافة لنتائج التقييم، يُعد تصدر أبوظبي في المؤشر العالمي، نتيجة مباشرة لاستراتيجيات عدة، تتمثل في: وجود مبدأ العدالة وسيادة القانون، وتطور الأجهزة الشرطية في الدولة عبر استخدام أهم التقنيات الحديثة الداعمة للمنظومة الشرطية، ووجود التدريب والتأهيل لمنتسبي العمل الشرطي لمواجهة مختلف التحديات والمواقف، إضافة إلى نهج استشراف المستقبل والخطط الاستباقية الهادفة إلى خفض معدلات الجريمة في المجتمع، ووجود التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي الذي يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.

وتتبنى أبوظبي عدداً من المبادرات من بينها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتطوير منظومة للرد على الإشاعات التي تؤثر على شعور الأمن والأمان، وحوكمة القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن المجتمع إضافة إلى وجود عددٍ من المبادرات للحد من الجريمة بكافة أنواعها بتطوير وتحديث الأنظمة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية في الرقابة عبر المنافذ، وطرق التعاون الدولي عبر تبني وتوقيع اتفاقيات ذات منفعة عامة.

في الوقت ذاته، تتبنى الإمارة مبادرات تعمل على تبني واستقطاب الكفاءات والمواهب الشابة في مجالات متعددة وتطوير القدرات العلمية، واستحداث وتطوير المباني الذكية، والتطبيقات الحديثة والذكية، وتطوير أنظمة العمليات وتطوير السياسات والتشريعات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ودراسة أثر التقنيات على مستقبل العمل الشرطي، بما يستهدف تحقيق أجندة الدولة وخططها تجاه المرحلة المقبلة.

وتعد نتائج «مؤشر نومبيو» لأمان المدن 2022، ثمرة مباشرة لرؤية حكيمة من القيادة الرشيدة جعلت الأمن والأمان أولى أولوياتها في سبيل ‏راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأعطت الواقع الحقيقي لمسيرة الأمان والطمأنينة التي يعيشها الجميع على أرض العاصمة أبوظبي. وتشير مواصلة حصول إمارة أبوظبي على المركز الأول عالمياً إلى أن شرطة أبوظبي تسير على الطريق ‏الصحيح وتتبنى استراتيجيات شاملة تضمن استمرار الريادة الأمنية والمرونة العالية في التعامل مع كافة المستجدات ‏والأحداث الأمنية في الإمارة، ما يعد حافزاً لتحقيق المزيد من المكتسبات على المستويين المحلي والعالمي.