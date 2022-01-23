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شرطة أبوظبي تستعرض جهود تحقيق «الاستدامة»
شعار «بلادنا أمانة»
الإثنين 24 يناير 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي جهودها في «تحقيق التنمية المستدامة» في حلقتها الثالثة من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM.
وأكد المقدم حمد سرحان الصوافي، رئيس قسم البيئة والصحة والسلامة المهنية، اهتمام شرطة أبوظبي وجهودها في تحقيق الاستدامة، من خلال توفير مبانٍ ملتزمة بمعايير البيئة والاستدامة.
وتحدث الملازم أول خليفة محمد الكعبي، من إدارة الشؤون المالية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، حول الاستدامة المؤسسية ونتائجها، من خلال الاستمرار في إدارة مواردها المالية بكفاءة عالية، من خلال التخطيط المالي بتحديد الاحتياجات بدقة، بالتعاون مع الشركاء، وطبقت مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية وإدارة واعتمادات الموارد المالية من الحكومة مع الوحدات التنظيمية للاستخدام الأمثل.

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أبوظبي
شرطة أبوظبي
الاستدامة
التنمية المستدامة
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