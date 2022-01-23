«دبي القضائي» يبحث التعاون مع معهد التدريب

دبي (الاتحاد)

استقبلت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفداً من معهد التدريب القضائي، التابع لوزارة العدل، برئاسة المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد، وسعادة المستشار عبيد القمزي، نائب مدير عام المعهد.

وبحث الجانبان، خلال الزيارة الوديّة، تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني المشترك، وتبادل الخبرات القضائية، وأفضل الممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، والمتمثلة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات، لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة، إلى جانب تمكين الوعي القانوني والقضائي في أوساط المجتمع.

وأعربت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أنّ اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية للمعهد، مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية كافة، لافتةً إلى أنّ معهد التدريب القضائي، يعدّ شريكاً استراتيجياً لمعهد دبي القضائي على مدار السنوات الماضية، وقد ساهم في دعم برامج ومبادرات معهد دبي القضائي بمختلف الأشكال.

من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد الكمالي: «يسعدنا في معهد التدريب القضائي أن نعزز من أواصر التعاون والشراكة مع معهد دبي القضائي، والاستفادة من الخبرة الطويلة والباع الكبير الذي يتحلى به في القطاع القانوني والعدلي. تأتي زيارتنا هذه انطلاقاً من الأهداف المشتركة، التي نسعى لتحقيقها على أعلى المستويات».