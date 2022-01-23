المدارس الحكومية والخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال طلاب الظفرة اليوم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ مدارس الظفرة الحكومية والخاصة اليوم استقبال طلاب المرحلة الأولى من نظام عودة الدراسة التدريجي إلى النظام الحضوري، وفق الآليات التي تم تحديدها، مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتي شددت عليها إدارات المدارس مع أولياء الأمور من أجل ضمان أمن وسلامة الطلاب والحفاظ عليهم.

وأوضح محمد فرحات مدير مدرسة رواد الظفرة الخاصة في مدينة زايد أن المدرسة ستبدأ اليوم في استقبال الطلاب الراغبين في الدراسة الحضورية داخل المدرسة، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، وكذلك توفير خاصية الدراسة عن بعد لمن ثبتت إصابته بفيروس كورونا أو المخالطين لشخص مصاب من الطلاب أو من تعذر إجراء فحص مسحة الأنف لهم قبل بدء الدراسة، وكذلك من يرغب في الدراسة في المنزل، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة حضورياً في المدرسة.

وأكد أن إدارة المدرسة وضعت مع فريق استجابة كافة خطط العودة للدراسة اليوم، وفق الآليات والمعايير التي حددتها الجهات المختصة لعودة طلاب المرحلة الأولى والصف الثاني عشر للدارسة حضورياً داخل المدرسة، وتواصلت مع أولياء الأمور كافة، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة كافة لعودة الدراسة، والتي تتمثل في إجراء فحص «كورونا» قبل مدة لا تتجاوز 96 ساعة مع تاريخ اليوم، والتنبيه على أهمية التباعد الجسدي، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة داخل الصفوف الدراسية.