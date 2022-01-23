«زلال الشارقة» يوزع 74597 عبوة مياه على المدارس

الشارقة (الاتحاد)

واصل مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة دوره في خدمة المجتمع من خلال دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة والمؤسسات الرياضية، حيث بلغ عدد العبوات الموزعة على المدارس والحضانات 74597 تم توزيعها على 323 مدرسة وحضانة خاصة وحكومية، كما تم تقديم الدعم والرعاية خلال عام 2021 لـ 14 جهة من خلال توفير عبوات مياه مجانية أو المساهمة بالدعم والترويج للحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع، من خلال إنتاج عبوات تحمل ملصقات خاصة تحقق هذا الهدف.

وأوضح علي أحمد علي الكندي مدير إدارة مصنع مياه زلال أن دعم ورعاية المصنع لمختلف الجهات والفعاليات يعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية، بهدف تعزيز ونشر الثقافة والقيم والعادات الأصيلة والسلوكيات الصحية بين كافة فئات المجتمع، مما يعزز التنمية المستدامة بإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وسيكون له الأثر الإيجابي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتطوير مستوى الأداء.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تواصل العمل على تطوير مصنع مياه زلال وتعزيز قدرته التنافسية والالتزام بمسؤوليتها المجتمعية، وأشار إلى أن مصنع مياه زلال يعمل وفق أفضل المعايير العالمية على توفير المياه المعبأة النقية، باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة الجمهور، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.