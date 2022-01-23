مدارس أبوظبي تستقبل غداً الطلبة تدريجياً وفق إجراءات احترازية
أرشيفية
الأحد 23 يناير 20:08
إبراهيم سليم (أبوظبي)
تبدأ غداً الاثنين العودة التدريجية لطلبة المدارس في أبوظبي لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات احترازية لضمان سلامتهم والكادر التعليمي، وبدءاً من 24 يناير، يعود لمقاعد الدراسة طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وطلبة الصف الـ 12 السنة الـ 13 والطلبة الذين يؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية بالعودة للتعليم الصفي، مع استمرار التعليم عن بُعد لبقية المراحل الدراسية».
وبدءاً من 31 يناير - سيتم السماح بعودة طلبة جميع المراحل الدراسية للتعليم الصفي، وخاصة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية فقط؛ بهدف دعمهم في الحصول على درجات عالية، وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس.
كما يمكن لأولياء الأمور الاستمرار باختيار نظام التعليم عن بُعد لأبنائهم في حال رغبوا بذلك.
وأبلغت مدارس أبوظبي أولياء الأمور بضرورة إحضار نسخة من الفحص الخاص بـ «كورونا» التي تثبت خلو الطالب من «كوفيد- 19»، سواء عند ركوب الحافلات المدرسية أو عند وصول الطلبة للمدارس، وعدم السماح للطلاب الحضور دون نتيجة الفحص، وفقاً للقرارات الصادرة بذلك من دائرة التعليم والمعرفة، ومدارس طلبت إرسالها عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة.
وفي حين أتاحت مدارس الفرصة لأولياء الأمور بالتحول إلى نظام التعليم «عن بُعد»، قالت مدارس أخرى، إن التعليم عن بُعد سيكون متاحاً لمن سجلوا في نظام التعليم «عن بُعد» منذ بداية العام الدراسي.
وأبلغت أولياء أمور بأنه لا توجد شعب هجينة، أي لا يوجد بث من داخل شعب الحضوري. كما أعلنت أنها لا تستطيع نقل جميع من تعذر عليه الحضور بسبب تأخر نتائج فحوصهم إلى شعب التعليم عن بُعد «الأونلاين».
وذكرت أن الطالب يتحول إلى شعبة «الأونلاين» فقط في حال غيابه بسبب عذر طبي «مصاب/ مخالط»، مع تقديم الوثائق الرسمية لذلك.
وكانت الدائرة قد أشارت إلى التزام طلبة بقية المراحل الدراسية بنموذج التعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع الخامس، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي بدءاً من 31 يناير الجاري.
وأكّدت دائرة التعليم والمعرفة تعليق جميع الرحلات المدرسية حتى إشعار آخر مع السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والثقافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة مسبقاً.
وبموجب التحديثات الأخيرة، وحرصاً على الحد من احتمالات انتشار العدوى في المجتمع المدرسي، سيتوجب على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، توقيع إقرار العودة من السفر، مع إلزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحوص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ دخولهم المدرسة. ولضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي، أشارت الدائرة إلى أنه يتوجب على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم، تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد- 19» بمدة صلاحية لا تزيد على 96 ساعة قبل تاريخ عودتهم للمدرسة سواءً بالنسبة للطلبة الذين سيعودون للمدرسة في الأسبوع الرابع أو الخامس، وتنطبق ذات الإجراءات أيضاً على المعلمين والموظفين الإداريين والمتعاقدين.
فحوص مجانية يُمكن لجميع الطلبة في إمارة أبوظبي إجراء فحص مسحة الأنف «بي سي آر» مجاناً في أي عيادة أو مستشفى أو مركز طبي خاص أو حكومي دون الحاجة لإبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية.
ويُمكن للطلبة الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب كبديل عن مسحة الأنف في عددٍ من المراكز المخصصة التي تقدّم هذه الخدمة والمنتشرة في جميع أرجاء مدينة أبوظبي والعين والظفرة، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المراكز التي توفر هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.
وستوفر المراكز الفحوص المجانية للطلبة لغاية 31 يناير 2022؛ بهدف تلبية متطلبات العودة التدريجية للمدارس.
وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد نصحت جميع الطلبة المشاركين بالامتحانات عالية الأهمية والذين سيتمكنون من العودة للتعليم الصفي بدءاً من 24 يناير إجراء الفحص في الفترة الممتدة بين 20 - 22 يناير، لضمان حصولهم على النتائج في الوقت المحدد لإبرازها في أول يوم دراسي.
وذكرت الدائرة أنه يمكن لجميع المعلمين والكوادر الإدارية إجراء فحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» قبل العودة إلى المدارس مجاناً في مراكز الاختبار المخصصة، حيث سبق أن أرسلت الدائرة لجميع المدارس قائمة المراكز المخصصة ومواقعها مع الرمز المخصص لكل مدرسة لتقوم بدورها بإرسال القائمة للمعلمين، علماً بأنه بوسع المعلمين والكوادر الإدارية اختيار إجراء الفحص في أيّ عيادة أو مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية في حال تفضيلهم ذلك.
وإضافة إلى الفحوص المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضع جميع الطلبة الملتزمين بالتعليم الصفي لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق. كما ينطبق ذلك على المدرسين والإداريين والموظفين.