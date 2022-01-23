3 إجراءات للإغلاق التدريجي عند اكتشاف حالات كورونا في المدارس
الاختبارات حضورية في المدارس لجميع الطلبة
الأحد 23 يناير 17:48
دينا جوني (دبي)
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاثة إجراءات للإغلاق التدريجي عند اكتشاف حالات الإصابة بكوفيد-19 في المدارس الحكومية، وذلك عقب إعلانها الأسبوع الماضي عن العودة الآمنة لنظام التعليم الحضوري ابتداء من يوم الاثنين الموافق 24 يناير، استناداً إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات.
ويعود طلبة رياض الأطفال، وطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الرابع، بالإضافة إلى طلبة الثاني عشر إلى الدوام الحضوري يوم غد الاثنين، في حين يستمر الطلبة من الخامس لغاية الحادي عشر في التعليم عن بُعد لغاية 28 يناير الجاري.
وفي دليل العودة الآمنة للمدارس الحكومية، تم تحديد ثلاث حالات للإغلاق التدريجي. الأولى اكتشاف حالتين إلى سبع حالات إصابة في الصف مما يستدعي إغلاق الصف كاملاً والانتقال إلى نظام التعلم عن بُعد، وهي حالة ضمن خانة "الكود الأخضر" وتعد "تحت السيطرة" ضمن تصنيفات الدليل.
والثانية اكتشاف 8 إلى 23 حالة إصابة في إحدى المجموعات التعليمية الكبيرة مما يستدعي تحويلها إلى التعلم عن بُعد.
وهي بالرغم من أنها تقع ضمن "الكود البرتقالي" للحالات الحرجة لكنها تبقى تحت السيطرة. وثالثاً اكتشاف 24 حالة أو أكثر في المدرسة في مجموعات دراسية مختلفة مما يستدعي إغلاق المدرسة بشكل كامل.
وتقع هذه الحالة في خانة "الكود الأحمر" وهي تعد" "خارجة عن السيطرة" و"خطيرة".
وكانت "تعليم" قد حددت جملة من الإجراءات المتعلقة بالعودة التدريجية للطلبة أبرزها إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) لجميع الطلبة والحصول على نتيجة فحص سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول إلى المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.
كما أنه على جميع العاملين في الكادر الإداري والفني والتعليمي تطبيق نظام الحصن وإبراز حالة المرور الأخضر عند الدخول الى المنشأة التعليمية وطوال فترة التواجد فيها. وكذلك تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صلاحيتها 96 ساعة.