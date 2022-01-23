«محمد بن راشد للفضاء» يعتزم إطلاق قمرين صناعيين صغيرين

آمنة الكتبي(دبي)

يعتزم مركز محمد بن راشد للفضاء إطلاق قمرين صناعيين صغيرين، وذلك ضمن مبادرة استضافة الحمولة التي ستتم تحت مظلته توفير المنصة المعيارية للأقمارالاصطناعية لاستضافة أحدث التقنيات التي بنتها الشركات الخاصة أو طلاب الجامعات.وفي إطار مبادرة استضافة الحمولة (PHI)، سيقوم المهندسون في مركز محمد بن راشد للفضاء ببناء القمر الصناعي، ويمكن للشركات إضافة تقنيتها التي يمكن اختبارها في الفضاء، ويعد أول قمر صناعي تجريبي، يسمى PHI-Demo، قيد التطوير بالفعل وتم اختيار الحمولات بوساطة شركتين، كما سيتم بناء قمر صناعي ثانِ PHI-1، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

وستستضيف المنصة المعيارية للأقمار الاصطناعية (12U) حمولة اتصالات إنترنت الأشياء التي تتولى تخزين وإرسال البيانات المجمعة من أجهزة إنترنت الأشياء في المناطق النائية والصناعات والمركبات المستقلة باستخدام تقنية الجيل الخامس. وستحتوي المنصة أيضاً على نظام دفع فرعي صديق للبيئة وآمن يستخدم الماء باعتباره مادة رئيسية للدفع.

ومع اقتراب إنجازها، سيتم تشغيل المنصة من المحطة الأرضية لمركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي خبراء متخصصين، لضمان التنفيذ الفعال للعمليات المتنوعة، وإرسال الأوامر، واستقبال أجهزة القياس عن بعد، وتلقي بيانات الحمولات، وسيؤدي التعاون والابتكار إلى تعزيز استخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن توفير فرصة للشركات والدول على حد سواء، بما يعزز عمليات نشر وتشغيل أقمارها الاصطناعية في الفضاء، ومن المتوقع أن تتمخض عن هذه الجهود العديد من النتائج، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتكون في طليعة الدول التي تدعم الابتكار في مجال الفضاء، كما ستلعب المبادرة دوراً جوهرياً في دعم الجهود العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ويعمل مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة على توفير فرص إضافية في مجال برنامج «استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية» الذي يوفر منصة نموذجية توفر في التكاليف من خلال استضافة حمولات متعددة، كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز أنشطة وتطبيقات قطاع الفضاء وتطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع مهمة وأهداف «مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة»، الرامية إلى تعزيز المشاركة في «مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع»، كما تؤكد على التزام «مركز محمد بن راشد للفضاء» بنشر علوم وتكنولوجيا الفضاء.