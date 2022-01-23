الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
"النقل المتكامل" يسلط الضوء على سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات
النقل المتكامل يسلط الضوء على سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات
الأحد 23 يناير 15:50

نشر الحساب الرسمي لـ مركز النقل المتكامل في أبوظبي، اليوم، تغريدة عبر تويتر، تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات.

وسلط الضوء، عبر فيديو مرفق مع التغريدة، على سلوك سائقي دراجات توصيل الطلبات في الطرقات العامة، وحثهم على  الالتزام أكثر بإجراءات السلامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وجاء في التغريدة: "هذه بعض من سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات والتي تسلط عليها الضوء اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم لأنها تشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق. كلما التزامنا أكثر بإجراءات السلامة كلما كانت طرقاتنا أكثر أماناً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النقل المتكامل
أبوظبي
الدراجات النارية
خدمات التوصيل
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات تقطف ثمار دبلوماسيتها بالإجماع العربي
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©