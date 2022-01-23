"النقل المتكامل" يسلط الضوء على سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات

نشر الحساب الرسمي لـ مركز النقل المتكامل في أبوظبي، اليوم، تغريدة عبر تويتر، تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات.

وسلط الضوء، عبر فيديو مرفق مع التغريدة، على سلوك سائقي دراجات توصيل الطلبات في الطرقات العامة، وحثهم على الالتزام أكثر بإجراءات السلامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وجاء في التغريدة: "هذه بعض من سلوكيات سائقي دراجات توصيل الطلبات والتي تسلط عليها الضوء اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم لأنها تشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق. كلما التزامنا أكثر بإجراءات السلامة كلما كانت طرقاتنا أكثر أماناً".