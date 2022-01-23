الثقافة والسياحة -أبوظبي تطلق دليل السفر بأمان إلى الإمارة

أبوظبي(الاتحاد) أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي دليل السفر بأمان إلى الإمارة، الذي يوفر مصدراً شاملاً ومنظماً للإجراءات السريعة والمبسطة التي تضمن رحلة سهلة وممتعة للزوار المطعمين وغير المطعمين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وأثناء تخطيط الرحلة إلى أبوظبي، يتعين على الزوار التحقق من الموقع الإلكتروني https://visitabudhabi.ae/ar للتعرف على أحدث المستجدات والإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ويبين الموقع أن جرعة اللقاح الداعمة (الثالثة) ليست ضمن متطلبات دخول الإمارة.

وخصصت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للقادمين من داخل الدولة عبر طريق دبي-أبوظبي، المسار رقم 1 في أقصى اليمين للسياح، والذي يؤدي إلى مكتب لخدمات السياح يضم طاقماً من الموظفين للمساعدة على معالجة التحديات الطارئة وتقديم كافة سبل الدعم بما يكفل سهولة وسرعة دخولهم الإمارة.

ويجب على الزوار المطعمين إبراز حالة حصولهم على جرعات اللقاح الكاملة (جرعتان) عن طريق شهادات التطعيم الرسمية الصادرة من دول الإقامة سواء على تطبيق الهاتف المحمول أو نسخ مطبوعة من الشهادات إلى جانب نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً، أو نتيجة سلبية صادرة من دول الإقامة لم يمض على استلامها أكثر من 48 ساعة.



ويمكن للزوار غير المطعمين أيضاً دخول أبوظبي، مع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة.

وفيما يلي ملخص واضح ودقيق لإجراءات سفر الزوار المطعمين وغير المطعمين القادمين إلى أبوظبي من الدول والمناطق والوجهات المدرجة على قائمتها الخضراء، وغير المدرجة على القائمة عبر مطار أبوظبي الدولي:

زوار السياحة والأعمال المطعمون أو المعفيون من التطعيم القادمون من دول المنطقة والعالم إلى مطار أبوظبي الدولي:

التحقق من اللقاحات المعتمدة رسمياً في الامارات: تقبل أبوظبي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.



وأعفت كافة الزوار المطعمين القادمين من جميع دول العالم (والزوار غير المطعمين من الدول والمناطق والوجهات المدرجة على قائمتها الخضراء) من إجراءات الحجر الصحي، مما يضمن تسهيل وتيسير تجربة السفر إلى الإمارة.

يتعين على المسافرين تنزيل تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو زيارة موقعها الإلكتروني https://icp.gov.ae، وتعبئة نموذج «تسجيل القادمين» قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى أبوظبي.

ويجب عليهم إرفاق شهادات التطعيم أو وثائق الإعفاء من التطعيم للمصادقة عليها، إلى جانب إدخال المعلومات الشخصية، وبيانات جواز السفر، ومسار الرحلة، وعنوان الإقامة في أبوظبي. وينبغي انتظار الموافقة قبل متابعة إجراءات السفر، حيث تستغرق مصادقة اللجنة الطبية على الطلبات 48 ساعة في المتوسط.

الفحص قبل المغادرة: يجب على المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في غضون 48 ساعة قبل موعد المغادرة إلى أبوظبي، ومتابعة إجراءات السفر فقط عند استلام نتيجة سلبية.

السفر إلى أبوظبي

إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول: يجب على المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي (يُعفى فقط الأطفال دون سن 12 عاماً وذوو الإعفاءات الطبية الرسمية من الفحص عند الوصول). ويخضع الزوار لهذا الفحص السريع المجاني في المطار، إذ يتسلمون النتائج خلال 90 دقيقة. ويستطيع المسافرون مغادرة المطار والانتظار في مقر إقامتهم حتى استلام نتائج الفحوصات.



الوجهات والدول والمناطق المدرجة على القائمة الخضراء وغير المدرجة فيها: يتعين على الزوار القادمين من إحدى الوجهات المدرجة على القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في اليوم السادس (اليوم الأول هو يوم الوصول إلى أبوظبي)، فيما يجب على المسافرين القادمين من وجهات غير مدرجة على القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في اليومين الرابع والثامن. ويمكن إجراء هذه الفحوصات إما في أحد المراكز المنتشرة في العاصمة أو في المنشآت الفندقية التي يقيمون بها.

دخول الأماكن العامة

دخول الأماكن العامة والمعالم السياحية في أبوظبي: يقتصر دخول غالبية الأماكن العامة في أبوظبي على المطعمين فقط، حيث يجب على الزوار إبراز حالة حصولهم على جرعات التطعيم الكاملة (جرعتان) عن طريق شهادات التطعيم الرسمية الصادرة من دول الإقامة سواء على تطبيق الهاتف المحمول أو نسخ مطبوعة من الشهادات إلى جانب نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً.

زوار السياحة والأعمال غير المطعمين القادمون من دول المنطقة والعالم إلى مطار أبوظبي الدولي:

الفحص قبل المغادرة: يجب على المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في غضون 48 ساعة قبل موعد المغادرة إلى أبوظبي، ومتابعة إجراءات السفر فقط عند استلام نتيجة سلبية.

يتعين على المسافرين تنزيل تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو زيارة موقعها الإلكتروني https://icp.gov.ae، وتعبئة نموذج «تسجيل القادمين» قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى أبوظبي. ويجب عليهم إدخال المعلومات الشخصية، وبيانات جواز السفر، ومسار الرحلة، وعنوان الإقامة في أبوظبي. وينبغي انتظار الموافقة قبل متابعة إجراءات السفر، حيث تستغرق مصادقة اللجنة الطبية على الطلبات 48 ساعة في المتوسط.

السفر إلى أبوظبي

إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول: يجب على المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي (يُعفى فقط الأطفال دون سن 12 عاماً وذوو الإعفاءات الطبية الرسمية من الفحص عند الوصول). ويخضع الزوار لهذا الفحص السريع المجاني في المطار، حيث يتسلمون النتائج خلال 90 دقيقة.



الوجهات والدول والمناطق المدرجة على القائمة الخضراء وغير المدرجة فيها، وإجراءات الحجر الصحي:



يتعين على الزوار غير المطعمين القادمين من إحدى الوجهات المدرجة على القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في اليومين السادس والتاسع (اليوم الأول هو يوم الوصول إلى أبوظبي)، ولن يطلب منهم الحجر الصحي.



يجب على المسافرين غير المطعمين القادمين من وجهات غير مدرجة على القائمة الخضراء الالتزام بإجراءات الحجر الصحي. وعند استلامهم نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول:



في حالة كانت النتيجة سلبية: يمكنهم المغادرة إلى مقر إقامتهم والالتزام بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

في حالة كانت النتيجة إيجابية: يجب ارتداء سوار المعصم الإلكتروني خلال فترة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

يجب على المسافرين الحاصلين على نتائج فحص سلبية أو إيجابية إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في أحد مراكز «صحة» المتميزة لتقييم كوفيد-19 في اليوم التاسع. إذا تحولت نتيجة الفحص الإيجابية السابقة إلى سلبية، يمكن إزالة سوار المعصم الإلكتروني.



المسافرون غير المطعمين القادمون من وجهة غير مدرجة على القائمة الخضراء بعد التوقف المؤقت «ترانزيت» في إحدى وجهات القائمة الخضراء لفترة أقل من عشرة أيام قبل الوصول إلى أبوظبي، يجب عليهم إتمام فترة الحجر الصحي المقررة، حيث سيتم احتساب أيام إقامتهم في الوجهة المدرجة على القائمة الخضراء قبل الوصول إلى أبوظبي ضمن فترة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.



الدخول إلى الأماكن العامة والمعالم السياحية:



يتعين على الزوار إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً عند دخول الأماكن العامة والمعالم السياحية في أبوظبي.

زوار السياحة والأعمال من المنطقة والعالم القادمون إلى أبوظبي عبر الحدود البرية من داخل الدولة

يتعين على المسافرين الدوليين المطعمين بالكامل وغير المطعمين القادمين إلى أبوظبي عبر نقاط دخول الإمارة من داخل الدولة، اتباع نفس الإجراءات السارية على الزوار المطعمين وغير المطعمين الذين يصلون مباشرة عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب بعض الإجراءات الإضافية:

الفحص قبل المغادرة: اعتماداً على وجهة المغادرة أو شركة الطيران، قد يتعين على المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) في غضون 48 ساعة قبل موعد المغادرة، وقد يكون إبراز نتيجة فحص سلبية إلزامياً. ويرجى من المسافرين مراجعة القنوات الرسمية ومتطلبات شركات الطيران قبل السفر.



تسجيل المعلومات الشخصية: تنزيل تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيةICA UAE Smart أو زيارة موقعها الإلكتروني https://icp.gov.ae/ قبل 48 ساعة من موعد السفر لتعبئة استمارة «تسجيل القادمين».



فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول: تبعاً لوجهة المغادرة، يتعين إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول لمطار دبي الدولي أو مطار الشارقة الدولي، وفي حال إجراء الفحص، يجب على الزوار الانتظار في مكان إقامتهم حتى استلام النتيجة. وإذا جاءت النتيجة إيجابية، عليهم الخضوع للحجر الصحي، واتباع الإجراءات المعتمدة من هيئة الصحة بدبي، أو الجهات الصحية المحلية المعنية.



المسح بتقنية نظام EDE عند نقاط الدخول:

يخضع جميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي عبر نقاط دخول الإمارة من داخل الدولة لمسح بتقنية نظام EDE للكشف السريع عن الحالات المحتمل إصابتها بفيروس (كوفيد-19)، ويتم تحويل الحالات المحتملة لإجراء اختبار سريع مجاني للأجسام المضادة، والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة، فإذا ظهرت النتيجة إيجابية، يمكن للمسافرين متابعة رحلتهم إلى أبوظبي والالتزام بإجراءات الحجر الصحي في الفندق أو مقر الإقامة.

الشهادات المطلوبة:

يجب على الزوار المطعمين إبراز حالة حصولهم على جرعات التطعيم الكاملة (جرعتان) عن طريق شهادة التطعيم الرسمية الصادرة من دول الإقامة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو شهادات التطعيم الرسمية المطبوعة إلى جانب نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً. ويستطيع الزوار غير المطعمين دخول الإمارة من خلال إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة.

الحجر الصحي:

الزوار المطعمون: لن يحتاج الزوار المطعمون لإجراء المزيد من الفحوصات أو الحجر الصحي في أبوظبي.



الزوار غير المطعمين: يُعفى المسافرون القادمون من وجهات «القائمة الخضراء»، عبر نقاط دخول الإمارة من من داخل الدولة، من إجراءات الحجر الصحي عند وصولهم إلى أبوظبي، بينما يخضع المسافرون القادمون من وجهات غير مدرجة على «القائمة الخضراء»، عبر نقاط دخول الإمارة من داخل الدولة، لإجراءات الحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند وصولهم إلى أبوظبي. وإذا أمضى الزوار عدة أيام داخل الدولة قبل الوصول إلى أبوظبي، سيتم احتساب هذه الأيام ضمن فترة الحجر الصحي المقررة.



دخول الأماكن العامة والمعالم السياحية في أبوظبي: يقتصر دخول غالبية الأماكن العامة في أبوظبي على المطعمين فقط، حيث يجب على الزوار إبراز حالة حصولهم على جرعات التطعيم الكاملة (جرعتان) عن طريق شهادات التطعيم الرسمية الصادرة من دول الإقامة أو تطبيق الهاتف المحمول، بجانب نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 14 يوماً.