"مسابقة أجمل شتاء" تتلقى آخر المشاركات تمهيداً لإعلان الفائزين

أعلنت مسابقة "أجمل شتاء في العالم" للتصوير، التي تنظمها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وبالتزامن مع حملة "أجمل شتاء في العالم"، إغلاق باب مشاركات كلٍ من الجمهور والمصورين المحترفين، تمهيداً لإعلان الفائزين بجوائزها لأبرز الأعمال والمشاركات التي التقطت أجمل معالم الإمارات الطبيعية والسياحية والترفيهية والتراثية.

وبعد شهر واحد فقط من انطلاقها في 20 ديسمبر 2021، سجلت المسابقة 2,863 مشارَكة؛ من 2,176 مشاركاً من 89 دولة، احتفت جميعها بطرق إبداعية ولقطات نوعية بجمال شتاء الإمارات وتضاريسها المتنوعة وفعالياتها وثقافتها الغنية وقيم مجتمعها المتسامح المنفتح الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون بتناغم وانسجام.

واستقبلت المسابقة مشاركات نوعية ضمن فئة "الصورة الواحدة"، المتاحة لعامة الجمهور العام، والتي تضم خمسة موضوعات هي الصحراء، والبحر، والجبل، والوديان، والإمارات من الأعلى، بالإضافة إلى مشاركات متخصصة ضمن فئة "الملف المصوَّر" المخصصة للمصورين المحترفين ضمن أربعة موضوعات هي الإمارات في عيونكم، وبرّية الإمارات، ووجوه من الإمارات، وحياة الشارع من الإمارات. تصوير الهوية السياحية الموحدة للدولة.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: "مستوى الإقبال والتنوّع في المشاركات الإبداعية المتميزة التي سجلتها مسابقة "أجمل شتاء في العالم" للتصوير من 89 دولة؛ خلال شهر واحد فقط، يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية جاذبة ومقصد للباحثين عن الإلهام والتقاط أجمل معالم الطبيعة والتفاعل الإنساني في مجتمعها المتنوع الحريص على قيم التواصل والحوار والتسامح."

وأضاف: "الصور والأعمال الإبداعية التي قدمها مصورون محترفون وهواة ترسم معاً لوحة جامعة لأجمل ما يميز دفء شتاء الإمارات ودفء مجتمعها الذي يرحب بالجميع على أرض الدولة، كما تعكس؛ في وحدتها العضوية وموضوعاتها الطبيعية والإنسانية، الهوية السياحية الموحدة للإمارات.

نتطلع إلى تتويج الفائزين بالمسابقة بالتزامن مع اختتام حملة أجمل شتاء في العالم، ونرجو التوفيق لجميع المشاركين." الإمارات في عيونكموحلّ موضوع "الإمارات في عيونكم" في المركز الأول من حيث عدد الصور المشاركة في المسابقة بواقع 679 صورة، تلاه موضوع "حياة الشارع من الإمارات" بواقع 476 صورة، وموضوع "برّية الإمارات" بواقع 434 صورة.

أما في فئة "الصورة الواحدة"، فتصدر موضوع "الجبال" بواقع 266 مشارَكة، تلاه موضوع "الصحراء" بواقع 265 مشارَكة، و"البحر" بواقع 262 مشارَكة. تنوع. وتصدرت دولة الإمارات بعدد المشاركين بواقع 428 مشاركاً، تلتها الهند بواقع 424 مشاركاً أيضاً، وإيران بـ118 مشاركاً، والفلبين بـ112 مشاركاً، وروسيا بواقع 74 مشاركاً، ومصر بـ71 مشاركاً. وضمن الفئات العمرية المتنوعة، سجل المسابقة 718 مشاركاً ضمن الفئة العمرية من 35 إلى 45 سنة، و701 مشاركاً ضمن الفئة العمرية بين 25 و35 سنة، و326 مشاركاً ضمن الفئة العمرية من 45 إلى 55 عاماً، و246 مشاركاً دون سن 25 عاماً، و185 مشاركاً فوق سن 55 عاماً.

التحكيم وإعلان الفائزين

وتبدأ لجنة التحكيم، المُكوَّنة من خبراء متخصصين حاصلين على جوائز عالمية في مجال التصوير الصحفي والإبداعي، تقييم المشاركات في 25 يناير الجاري. وتضم اللجنة كلاً من جون ستانماير، الصحفي المتخصص في التصوير الضوئي من الولايات المتحدة الأميركية والحاصل على الجائزة الدولية للصورة الصحفية، والمصورة الكندية الحائزة على جائزة "بوليتزر" العالمية ثلاث مرات، باربرا ديفيدسون، وشادي نصري، على أن يتم إعلان الفائزين لاحقاً بالتزامن مع اختتام فعاليات حملة "أجمل شتاء في العالم".









