دبي تؤكد مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات العالمية الكبرى

نجح مكتب "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، ومن خلال تعاونه مع شركائه في القطاعين العام والخاص خلال عام 2021 في استقطاب 120 فعالية أعمال عالمية، سواء تلك التي أقيمت في العام ذاته أو سيتم تنظيمها خلال الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الحضور في تلك الفعاليات التي تتنوع ما بين مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية للشركات حوالي 70 ألفا من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، والعلماء، والخبراء، بما يؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية بها، وحاضنة مثالية لمناقشات مهمة لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية والمهن الرئيسية، ودور الابتكار في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

ويرجع الأداء القوي، الذي تحقق على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي شهده قطاع فعاليات الأعمال حول العالم خلال الفترة الماضية، إلى الكفاءة الكبيرة التي أظهرتها دبي في التعامل مع تبعات هذه المرحلة، والتي كانت محل تقدير دولي واسع النطاق، إذ وفرت دبي خيارات مثالية لمجموعة من الجمعيات والمنظمين الذين واجهوا تحديات في إقامة أنشطتهم وفعالياتهم في مواقع أخرى من العالم خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، من أجل تمكين تلك القطاعات من تسريع وتيرة التعافي، ومن ثم دفع عجلة الاقتصاد العالمي. وجهة مفضلة.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكنت دبي من التعامل بكفاءة مع تبعات التطورات التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين وضمان استمرارية الأعمال، وكذلك المساهمة في تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي، الأمر الذي حظي بتقدير مجتمع الأعمال الدولي، وساهم كذلك في جعل دبي وجهة مفضلة للمؤسسات والشركات والجمعيات العالمية، وكذلك للموهوبين في العديد من القطاعات والمهن، ما يرسخ مكانتها كمركز رئيسي لاستضافة الفعاليات بكافة فئاتها وأحجامها".

وأضاف: "أكدت التجربة التي شهدناها على مدار العامين الماضيين أهمية فعاليات الأعمال التي تنظم بحضور المشاركين والمتحدثين شخصياً، وكذلك ما يمكن أن تقدمه تلك الأنشطة والأحداث للمنظمين والمشاركين والرعاة والعارضين وغيرهم من فائدة مباشرة.

لهذا، نواصل استكشاف مختلف الفرص الممكنة لاستضافة المزيد من فعاليات الأعمال في دبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بالعمل المتواصل مع شركائنا لتوفير بيئة آمنة وفعالة لتمكين مختلف الأطراف المعنية من تبادل المعرفة والآراء والخبرات من أجل تأسيس إرث دائم ". ومن بين فعاليات الأعمال الكبرى التي فازت بها دبي في عام 2021، المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم" للعام 2025.

وقد أثمرت جهود "فعاليات دبي للأعمال" وبالتعاون مع فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم - الإمارات"، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وبلدية دبي، في تقديم المدينة وإمكاناتها بطريقة مميزة، وتكلل ملفهم بفوز دبي باستضافة المؤتمر، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق. وتضمّنت الفعاليات الرئيسية الأخرى التي فازت دبي باستضافتها خلال العام الماضي: مؤتمر ومعرض BIR العالمي لإعادة التدوير 2022 BIR World Recycling Convention & Exhibition ، والمؤتمر الآسيوي لأمراض الكلى للأطفال 2023 Asian Congress in Pediatric Nephrology ، ومؤتمر الجمعية الدولية لغسيل الكلى البريتوني 2024 Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis. في الوقت ذاته، استمر نمو فعاليات اجتماعات ومؤتمرات الشركات والأنشطة التحفيزية لها في المدينة، مع إضافة McDonald's Russia Convention و AIA Star Convention و Oriflame Anniversary Gold Conference ، والتي سيتم تنظيمها في عام 2022.

ويأتي هذا النشاط في استضافة دبي للمزيد من فعاليات الأعمال من خلال التأكيد على أهمية هذا القطاع، لاسيما بعد دمج كل من "دبي للسياحة" و"اقتصادية دبي" ضمن جهة واحدة وهي: "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، والتي تستهدف استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025. دليل ثقة . من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تقوم فعاليات الأعمال بدور مهم في استقطاب الزوار الدوليين، إلى جانب أثرها الاقتصادي الكبير، ومساهمتها في تطوير المعرفة والابتكار في الإمارة. ولاشك أن زخم برنامج الفعاليات الخاص بالمؤسسات والجمعيات الدولية في دبي خلال الفترة المقبلة هو دليل على الثقة التي توليها تلك الجهات بإمكانات دبي ومعرفتهم بقدرتها على توفير البيئة المناسبة لاستضافة مثل تلك الأحداث لمشاركة الآراء وتبادل الخبرات. كما أن البرامج التحفيزية للشركات التي ستشهدها دبي على مدار السنوات المقبلة هي مؤشر واضح على الرغبة الأكيدة لدى الشركات الكبرى لاتخاذ دبي وجهة مفضلة لهم لإقامة أنشطتهم فيها".

وقام مكتب "فعاليات دبي للأعمال" في عام 2021 بالمشاركة ببرنامج حافل بالأنشطة الترويجية في مختلف أنحاء العالم، والتي تضمنت مجموعة من الحملات التعريفية الخارجية في الأسواق الرئيسية المستهدفة، وكذلك جولات ترويجية ومعارض دولية، بما في ذلك معرض "آي بي تي إم وورلد"IBTM World و"آي ميكس أمريكا" و IMEX America.

من جهته، قال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس "فعاليات دبي للأعمال: "حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع الضيافة من المنشآت الفندقية، وكذلك أماكن استضافة الفعاليات، بالإضافة إلى مزودي الخدمات، وغيرهم من المعنيين بمنظومة فعاليات الأعمال. وفي عام 2022 نعوّل على هذا التعاون الذي نعتقد أنه سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما ونحن نتطلع للاستفادة من تعافي قطاع السياحة والفعاليات عالميًا، توازياً مع جهودنا في تحفيز مخططي ومنظمي الفعاليات وكذلك الجمعيات العالمية على تنظيم مؤتمراتهم واجتماعاتهم وأنشطتهم الترويجية والتحفيزية في دبي. ونحن دائماً نشجع شركاءنا على الانضمام إلينا ودعم ’فعاليات دبي للأعمال‘ من خلال برنامج أنشطتنا على مدار العام في دبي وكذلك في الأسواق الرئيسية حول العالم، وأيضا خلال تقديم عطاءات استضافة فعاليات جديدة". وخلال 2022، سيقوم "فعاليات دبي للأعمال" بتسع حملات تعريفية خارجية في أربع قارات، لاستعراض إمكانات دبي في أسواق تقليدية مثل الهند وأوروبا والصين، وأسواق تمتلك فرصًا قوية للنمو، بما في ذلك إسرائيل وأميركا اللاتينية. فيما ستتواصل استضافة المزيد من الوفود المدعوة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف المدينة، كما ستتاح الفرصة للشركاء مرة أخرى للانضمام إلى "فعاليات دبي للأعمال" للمشاركة في المعارض التجارية الكبرى.