ميثاء الشامسي تلتقي  وزيرة العمل الصربية

أبوظبي (وام)

بحثت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، خلال استقبالها معالي داريا كيسيتس تيبافيتشفيتش وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدامى والشؤون الاجتماعية في جمهورية صربيا، مجالات التعاون بين البلدين، خاصة على صعيد تمكين المرأة والارتقاء بدورها في المجتمع.

في بداية اللقاء، رحبت معالي الشامسي بالوزيرة داريا وأشادت بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات وصربيا وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، سواء الصحية أو الزراعية أو الطاقة، بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي على دور دولة الإمارات البارز والمتقدم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات.. واستعرضت معاليها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال التمكين وبناء قدرات المرأة وتوفير التسهيلات والتشريعات والقوانين الداعمة لحقوقها.

وأشارت معاليها إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أجل دعم المرأة مما مكّن الدولة من الوصول إلى المرتبة الـ 18 على مستوى العالم والمرتبة الأولى على المستوى العربي على صعيد دعم وتمكين المرأة.